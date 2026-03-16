ST-läkare
2026-03-16
Vårdcentralen Valla har nu möjlighet att anställa en ny ST-läkare i allmänmedicin.
Nu välkomnar vi dig som bestämt dig för ett fortsatt yrkesliv inom allmänmedicin och tillsammans med oss vill bidra till och vara med och utveckla vår verksamhet!
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Region Östergötlands ST-utbildning i allmänmedicin organiseras av Allmänmedicinskt utbildningscentrum (AMC), där studierektorer och utbildningssekreterare samordnar sidoutbildningar, ordnar kurser och utbildningar och deltar i utformandet av ST-läkarens utbildningsplan. Läs mer om AMC (klicka på länken).
Region Östergötland har också ett specialistövergripande ST-kansli, som arrangerar ST-utbildningar för alla specialiteter, läs mer om ST-kansliet (klicka på länken).
Vårdcentralen Valla ingår i Region Östergötlands Primärvårdscentrum. Vi finns i Ebbepark i centrala Linköping och har drygt 18 000 listade patienter. Vi är idag cirka 65 medarbetare som trivs ihop och arbetar tillsammans för ett professionellt omhändertagande av våra patienter.
På vårdcentralen finns, förutom läkarmottagning och barnavårdscentral, en rad specialist-mottagningar inklusive samtalsmottagning med KBT-kompetens och psykolog. Vi har också rehabkoordinator och dietist.
Vårdcentralen Valla är sedan våren 2024 en akademisk vårdcentral, vilket ger oss förutsättningar att implementera forskning direkt i verksamheten samt att bedriva forskning nära patienterna. Hos oss pågår alltid någon form av utvecklings- och förbättringsarbete. Vi är måna om och arbetar för att förbättra vår kontinuitet så att vi oftare kan se våra egna patienter. Vi ansvarar för flera äldreboenden och har ett nära samarbete med den kommunala hemsjukvården i vårt område. Vi tycker det är viktigt med utbildning av studenter och nya medarbetare. Vi har en god arbetsmiljö och är stolta över vår arbetsplats.Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär sedvanligt mottagningsarbete som bedrivs på en vårdcentral, med ansvar för en mindre lista. I takt med ökad erfarenhet tillkommer uppgifter som exempelvis BVC, rond på SÄBO och arbete i hemsjukvården. Hur sidotjänstgöring ska se ut beslutas i samråd med studierektor och handledare. I arbetet ingår delaktighet på våra interna möten och i våra utvecklingsarbeten.
Som ST-läkare hos oss har du regelbunden handledning och deltar på ST-möten och utbild-ningar. Vi har mycket duktiga och erfarna specialistläkare som tycker om att handleda och kommer att hjälpa och stötta dig i att utvecklas både som läkare och som individ.
Arbetsgrupp
Läkargruppen består av 14 specialistläkare samt nio ST-läkare. På vårdcentralen tjänstgör även AT-läkare, BT-läkare samt underläkare.
Om dig
Du är legitimerad läkare och innehar läkarlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Du har svenska språkkunskaper motsvarande dokumenterad nivå C1, då du ska kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor obehindrat. Har du inte genomfört AT eller har godkänd Baskompetens enligt BT så finns möjligheten att göra BT under anställningens första år.
Som person har du god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du har gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt. Vi vill att du är prestigelös och tycker om att arbeta i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Det här är en tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas.
Urval kommer att ske löpande och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden gått ut. Bifoga kopia på examensbevis och legitimation med din ansökan.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/498".
Detta är ett heltidsjobb.
Region Östergötland (org.nr 232100-0040)
Vårdcentralen Valla
Verksamhetschef Helena Thor helena.thor@regionostergotland.se
9800793