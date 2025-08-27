ST-Läkare
Hej ST-läkare
Kom och väx med oss, när bra blir bättre eller till och med bäst! Här är vi ett team som gillar att ligga i framkant och arbeta innovativt. Kvalitet, tillgänglighet och god vård är en självklarhet men nu vill vi vässa oss ytterligare, med din hjälp.
Vi ger dig bästa tänkbara förutsättningar för att lägga grunden till din framtida roll som specialist i allmänmedicin. Du blir en del av en vårdcentral med stort självbestämmande, där du som ST-läkare tar aktiv del i att utforma vår verksamhet.
Din roll
Arbetet som ST-läkare känner du till sedan tidigare, utöver ordinarie handledning får du hos oss även;
Tillgång till utbildningsplattformen Capio Academy där du hittar ett stort utbud av digitala utbildningar och föreläsningar.
Möjlighet till extern handledning - Mentorskap
Årliga studiebesök på andra Capio-enheter
Möjlighet att driva förändrings- och förbättringsarbete
Ta del av nya tekniska lösningar i form av journaldokumentation
Delta på Capios egna ST-dagar där ST-läkare från hela Capio Sverige samlas.
Om dig Du är leg. läkare med ett genuint intresse för allmänmedicinens bredd och variation och vill, tillsammans med oss, arbeta för en god vård av hög kvalitet. Att bidra till verksamhetens utveckling ser du som en naturlig del av ditt arbete och du har lätt för att skapa bra möten med både patienter, arbetskamrater och samverkansparter.
Capio är idag ledande inom digitalisering, men vi ser även vikten av det personliga mötet mellan dig som läkare och patienten. Vi tar nu steget att satsa stort på framtidens läkare och vi ser innovation som ett verktyg att ständigt förbättra vården. För dig som ST-läkare hos oss innebär detta årliga besök till andra Capioenheter för att få inspiration om nya arbetssätt att utveckla vården och du får träffa ledande forskare inom ämnet innovation för att utveckla din förmåga.
Övrig information
Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid först sex månaders provanställning.
