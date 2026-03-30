ST- läkare
Bra Liv Sävsjö/ Vrigstad vårdcentral
Vill Du vara med och utveckla framtidens primärvård på Bra Liv Sävsjö/ Vrigstad vårdcentral -då är Du välkommen att söka dig till oss!
Rollen som ST- läkare
Vi söker en ST-läkare i allmänmedicin. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid 100% med tillträde enligt överenskommelse.
För dig som ska göra bastjänstgöring (BT) i inledningen av din ST kan en tidsbegränsad visstidsanställning inledningsvis bli aktuell med målsättningen att anställningen övergår till en tillsvidareanställning. Om du gjort AT kan vi erbjuda dig en tillsvidareanställning som ST. RJL har ett koncept för BT som gynnar både dig som medarbetare och arbetsplatsen. Läs mer om vår struktur för BT och ST på: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Utbildning-och-praktik/AT-ST-och-PTP/
Din blivande arbetsplats
På Bra Liv Sävsjö/ Vrigstad vårdcentral arbetar en erfaren och kunnig medarbetargrupp, som ger våra patienter god kontinuitet och gott bemötande vilket leder till goda resultat. Vårdcentralen har cirka 11 500 listade patienter, 55 medarbetare och ingår i Vårdcentralerna Bra Liv. Vår gemensamma målsättning är "en bättre hälsa för alla", vilket vi når genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet. Vårdcentralen är belägen på det småländska höglandet.
Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge alla våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar. Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av dialog och trivsel!
Vi söker dig som:
• Har svensk läkarlegitimation samt bra kunskaper i det svenska språket (på minst C1-nivå)
• Har körkort
• Kan arbeta självständigt men också tillsammans med olika yrkesprofessioner
• Är engagerad och ansvarsfull och förstår vikten av ett gott bemötande
• Är flexibel och vill utveckla och förbättra verksamheten tillsammans med oss
• Tar till dig ny kunskap och kan fungera som en kunskapsresurs för dina kollegor
• Kan anpassa ditt arbete, bemötande och förhållningssätt utifrån patient och situation
• Genom ett gott samarbete med ledning och kollegor vill bidra till att skapa delaktighet och en god arbetsmiljö
Läs mer kring vår läkarrekrytering inom Bra Liv https://rjl.se/vardcentralernabraliv/jobba-hos-oss/lararrekrytering/
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder:
• Individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet
• Omväxlande och stimulerande arbete i en god lärandemiljö
• Ett väldefinierat uppdrag med egen patientlista där du kan jobba med hög kontinuitet
• En trevlig och kompetent personalgrupp med bra stämning och god arbetsmiljö
• Individuell kompetensutveckling och gemensamma kompetenshöjande aktiviteter med Vårdcentralerna Bra Livs övriga läkare
• Förmånliga anställningsvillkor
• För denna tjänst ingår även ett zontillägg utöver grundlön
• Eventuell möjlighet till distansarbete
Som ST-läkare sker din ST-planering i samverkan mellan dig, handledare, chef och studierektor. Hos oss får du kontinuerlig handledning av erfarna distriktsläkare. ST-läkarna inom sjukvårdsområdet träffas regelbundet tillsammans med studierektor. Vi är mycket stolta över vårt ST-program.
Samarbete med Futurum, Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet och Qulturum, Regionens enhet för verksamhetsutveckling och förbättringar, gör det även möjligt att utvecklas inom forskning eller mot en framtida ledarroll.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vid frågor vänligen kontakta
verksamhetschef Lise- Lotte Lagerqvist,
telefon: 010-243 86 07
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 20 april, urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
E-post: lise-lotte.lagerqvist@rjl.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B244/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9828300