ST och Specialistläkare
2026-02-26
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Klinisk fysiologi Jönköping
Vill du bli specialist i klinisk fysiologi eller är du det redan idag? Har du ett genuint intresse för att fortsätta din utveckling som framtidens diagnostiker, inom området Klinisk Fysiologi? Då är vi kliniken för dig! På Klinisk fysiologi arbetar vi i en omväxlande, stimulerande och varierande miljö där det vi gör skillnad för patienten. Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som ST eller specialistläkare
Som läkare hos oss på Klinisk fysiologi har du daglig patientkontakt och arbetar i team med kompetenta biomedicinska analytiker. Ditt ansvar är att tolka patientens besvär utifrån anamnes och undersökningsfynd och svara ut mot remittenterna. Du får arbeta med högkvalitativa undersökningsmetoder, till exempel arbetsprov, lungfunktionsundersökningar och ultraljud på hjärta och kärl. Du deltar även i och leder multiprofessionella ronder. I arbetet ingår även kontakt med slutenvård, öppenvård samt privata aktörer inom vårdsektorn.
Din blivande arbetsplats
Klinisk fysiologi uppfyller högt ställda krav på undersökning- och svarskvalitet, teknisk kvalitet och organisation. Därför är vi stolta över att klinisk fysiologi är ackrediterad enligt den internationella standarden SS-EN ISO/IEC 15189. ST-utbildningen är SPUR- inspekterad 2025.
Klinisk fysiologi är en länsgemensam klinik och finns på länets tre sjukhus: Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset Eksjö och Värnamo sjukhus.
På alla tre sjukhusen gör Klinisk fysiologi undersökningar som till exempel arbets-ekg, 24h-EKG, ultraljud på hjärta och kärl och neurofysiologiska undersökningar så som elektroencefalografi (EEG).
På Länssjukhuset Ryhov gör kliniken neurografi, elektromyografi (EMG) samt avancerade kärlundersökningar.
Många undersökningar blir patienten kallad till hemifrån, men flera undersökningar görs även när patienten ligger på sjukhus.
Publiceringsdatum2026-02-26
Vi söker dig som vill vara en del av vår trevliga personalgrupp på Klinisk fysiologi i Jönköping. Du är legitimerad läkare med erfarenhet av diagnostisk verksamhet inom området Klinisk fysiologi, alternativt vill påbörja en specialistutbildning inom området.
Vi ser även en möjlighet för dig som idag är verksam som fysiolog eller kardiolog med erfarenhet av kardiell diagnostik. För oss är det viktigt att du har ett intresse av att fortsätta utveckla dina förmågor till att bli framtidens diagnostiker inom området klinisk fysiologi och har du därtill ett forskningsintresse vill vi gärna bistå dig i att utveckla även det. Vi lägger i alla våra rekryteringar en stor vikt vid personlig lämplighet.
För att du skall trivas hos oss är du en lugn, trygg och stabil läkare. Du är duktig på att kommunicera och samarbeta, du har ett professionellt förhållningssätt och behåller lugnet i pressade situationer. Det är viktigt att du kan arbeta på ett strukturerat sätt och kan prioritera arbetet effektivt i allt ifrån planering och genomförande till utvärdering. Du är flexibel och självgående, vilket betyder att du driver processer framåt och ser möjligheter i förändring.
Vår förhoppning är att du är eller blir en ledande förmåga i vår verksamhet.
Då vi bedriver verksamhet på samtliga vår tre akutsjukhus i länet är B-körkort är ett krav.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete i en modern och utvecklingsintensiv verksamhet. Vi är en arbetsplats som växer och i nuläget är vi ett gäng på drygt 60 personer som är stationerade på tre orter i regionen, vi står för hela länets kliniska fysiologi. Arbetet är stimulerande och omväxlande med engagerade kollegor. Tillsammans har vi en trivsam arbetsmiljö med hög kompetens.
Tjänsten avser tillsvidare, heltid. Arbetstiderna är förlagda på dagtid. Start enligt överenskommelse.
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Johnny Nijm, 010-242 34 29, johnny.nijm@rjl.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 31 mars 2026. Välkommen med din ansökan.
