Sspf-Koordinator Till Hultsfreds Kommun

2026-04-22
Är du vår SSPF-koordinator som vill vara med och göra skillnad för barn och unga genom samverkan och förebyggande arbete?
Som medarbetare i Hultsfreds kommun är du en del av en stolt organisation med en stark vi-känsla, en hög frisknärvaro och ett mycket gott ledarskap. Hos oss tar vi tillvara det lilla och gör det stort. Vi syns och hörs i Hultsfred!
1 plats(er).
Vill du vara med och göra skillnad för barn och unga genom samverkan och brottsförebyggande arbete? Nu söker vi en SSPF-koordinator som vill fortsätta utveckla och samordna vårt arbete kring barn och unga i behov av stöd.
Tjänsten är placerad i kommunens socialt förebyggande team på IFO barn och familj tillsammans med sex barn- och ungdomsstödjare. Teamet arbetar nära barn, unga och familjer med fokus på tidiga och samordnade insatser.
Hultsfreds kommun har under de senaste åren byggt upp en fungerande struktur för SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid). Arbetssättet är implementerat och prioriterat på ledningsnivå och vi har idag pågående ärenden där samverkan gör skillnad för barn, unga och deras familjer. Detta är en ersättningsrekrytering där du får möjlighet att ta vid i ett etablerat arbete och samtidigt bidra till fortsatt utveckling.
Som SSPF-koordinator har du en central roll i att skapa struktur och samordning kring barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet eller annan problematik. Arbetet är till stor del strategiskt och innebär att du leder och utvecklar samverkan mellan olika aktörer. Du har också kontakt med barnet/ungdomen och vårdnadshavare för att säkerställa att insatserna bildar en helhet där familjen får rätt stöd i rätt tid. Arbetet som SSPF-koordinator är till största del dagtid men visst kvällsarbete kan förekomma.
Du arbetar på uppdrag av sektionschefen för IFO barn och familj, verkställighet och förebyggande arbete. Arbetet leds av en styrgrupp bestående av kommunchef, förvaltningschef barn- och utbildning, representanter från socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen samt kommunens säkerhetsansvariga funktion. Till stöd finns en arbetsgrupp med representanter från samverkande verksamheter.Dina arbetsuppgifter
Som SSPF-koordinator ansvarar du för att:
Samordna och vidareutveckla SSPF-arbetet i kommunen
Vara kontaktperson för barn/ungdom och vårdnadshavare inom SSPF-ärenden
Planera, kalla till och leda SSPF-möten
Säkerställa att insatser från skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet samverkar och följs upp
Bidra till att skapa en helhetsbild kring barnet/ungdomen och familjen
Ansvara för uppföljning av SSPF-arbetet genom statistik och analys
Sammanställa underlag och rapportera resultat till styrgrupp
Identifiera utvecklingsområden och bidra till förbättring av arbetssätt och rutiner
Stödja och samverka med arbetsgruppen i utvecklingsfrågor
Delta i kommunens övergripande brottsförebyggande arbete
Samverka med interna och externa aktörerKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Socionomexamen, beteendevetenskaplig utbildning eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av arbete med barn, unga och familjer
Erfarenhet av samverkan mellan olika verksamheter
God förmåga att arbeta strukturerat och driva processer framåt
God kommunikativ förmåga och vana att leda möten
B-körkort för manuell växellåda
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av SSPF-arbete eller liknande samverkansmodeller
Erfarenhet av strategiskt eller utvecklingsinriktat arbete
Erfarenhet av uppföljning, statistik eller kvalitetsarbete
Kunskap om brottsförebyggande arbete
Erfarenhet av arbete inom socialtjänst, skola eller förebyggande verksamhetDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, drivande och har god samarbetsförmåga. Du har förmåga att se helheten kring barnet och familjen och kan hålla samman flera aktörers arbete mot gemensamma mål. Du är trygg i din roll, har ett gott bemötande, salutogent förhållningsätt, är relationskapaande och kan skapa engagemang i samverkan.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i ett etablerat förebyggande team där samverkan och utveckling står i fokus. Du får en nyckelroll i ett arbete som är prioriterat på ledningsnivå och som gör konkret skillnad för barn och unga i kommunen och bidrar till ett tryggare samhälle.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Hultsfreds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.
Vill du ha mer information om hur du söker jobb hos oss eller om du har skyddad identitet kan du läsa mer här https://www.jobbaihultsfred.se/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/
Hultsfreds kommun utför bakgrundskontroller vid all anställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321091".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Hultsfreds kommun
577 26 HULTSFRED
För detta jobb krävs körkort.
Hultsfreds kommun, IFO
