Ssab - Mekaniker - Driftnära Underhåll Format

2025-09-04
Vi söker nu en mekaniker till vår underhållsorganisation med placering Driftnära Underhåll Format. Har du erfarenhet av avhjälpande och förebyggande mekaniskt underhåll? Är du noggrann, driven samt trivs med att arbeta både individuellt och i grupp? Vi söker dig med ett stort engagemang och tekniskt intresse. Låter det här som du? Du kommer att få arbeta i en mycket kompetent grupp av kollegor inom el och mekanik. Välkommen med din ansökan redan idag! Placeringsort Borlänge.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Inom Underhåll Format arbetar cirka 30 personer uppdelat på två sektioner, el och mek som utför planerat underhåll i våra produktionsanläggningar. Den viktigaste uppgiften för Underhåll Format är arbetet med förebyggande, bibehållande underhåll och ständiga förbättringar.
Som mekaniker hos oss på Driftnära Underhåll utför du i huvudsak arbeten med förebyggande underhåll och tillståndskontroller av all förekommande mekanisk-utrustning i fält och är därför en viktig kugge i det förebyggande underhållsarbetet.
Arbetstiden är dagtid med möjlighet till flex.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Felsökning, utförande av underhållsåtgärd, ritningsläsning och grundorsaksanalyser.
Planering och beredning i IFS underhållssystem av eget arbete.
Delta i förbättringsarbeten och projekt.
Om dig
Du har en lämplig teknisk utbildning på lägst gymnasienivå eller motsvarande dokumenterad kunskap. Alternativt har du erfarenhet av mekaniskt arbete inom processindustrin.
Det är meriterande för tjänsten om du har kunskaper inom till exempel lagermontage, skruvspänning/skruvförband, hydraulik, pneumatik, svetsning, axeluppriktning med laser, smörjsystem eller tribologi.
Du är en lagspelare som samarbetar väl med andra och delar med dig av kunskaper, erfarenheter och information.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt B-körkort är ett krav.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
I samband med den här rekryteringen har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice till dig och din familj om ni flyttar till Dalarna. Läs mer på Medflyttarservice - Rekryteringslots Dalarna https://rekryteringslots.se/medflyttarservice/
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Sean Rick, Chef sektion Driftnära Underhåll Format Mek, tfn 0243-711 90, mail sean.rick@ssab.com
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0243-700 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din chef heter Sean Rick och jag är sektionschef för Driftnära Underhåll Format Mek. Mitt främsta uppdrag är att säkerställa en säker arbetsmiljö för våra medarbetare och att sektionen håller hög kvalité i vårt uppdrag. Du kommer arbeta i ett team där vi tillsammans strävar mot stabil drift och ständig utveckling av våra anläggningar, idag och för framtiden. Om du jobbar hos oss kommer du arbeta tillsammans med kompetenta och välkomnande kollegor i en omväxlande miljö."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors.
