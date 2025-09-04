Ssab - Materialhanterare - Centrala Verkstaden
Är du noggrann, strukturerad och trivs med att ha ordning och reda även när tempot är högt? Då kan du vara den vi söker till rollen som Materialhanterare på Centrala Verkstaden i Oxelösund.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin. Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
Som materialhanterare är du en viktig del av vår verkstad. Du ansvarar för att hantera och förflytta material inne och ute i verkstadens flöde på ett effektivt, säkert och strukturerat sätt, med fokus på att stödja hela centrala verkstaden och dess kunder. Du arbetar nära både verkstadens beredare och utförare, du bidrar till att rätt material finns på rätt dokumenterad plats. Genom det nära samarbetet strävar du efter att optimera arbetsflödet och uppnå högsta möjliga leveranssäkerhet och kvalitet.
Arbetstiden är dagtid Mån-Tors kl. 07:00 - 16:00. Fred 07:00-15:00.
Urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Hantering, förflyttning, lagring och dokumentering av material inom verkstadsflödet.
Lastning och lossning av lastbilar.
Leverans till kunder.
Läsning av tillverkningsritningar.
Arbeta aktivt i vårt system IFS 8.
Om dig
Gymnasial verkstadsutbildning gärna med arbetslivserfarenhet inom mekanisk verkstadsmiljö kopplat till industrin.
Du har god förmåga att läsa tillverkningsritningar.
Du har B körkort, TYA truckkort är meriterande.
Du besitter goda datakunskaper, kunskap i IFS 8 är meriterande.
Du är stresstålig, har en god samarbetsförmåga och är serviceinriktad.
Du har ett strukturerat arbetssätt och god förmåga att planera ditt arbete.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna rekryterande chef Åsa Larsson, Avsnittschef Centrala verkstaden, tfn 0155 - 45 66 46.
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av IF Metall som nås via vår växel på tfn 0155-254 000.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din chef heter Åsa Larsson. Jag ansvarar för att på säkraste sätt leda verksamheten framåt med fokus på resultat och med stor tillit till medarbetarens förmåga och vilja att ta ansvar att utveckla sig själv och vår verksamhet. Kommer du till oss får du arbeta med engagerade och kompetenta medarbetare, du får en roll där stora möjligheter till vidareutveckling finns, både inom rollen och i övriga företaget. Välkommen med din ansökan."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
