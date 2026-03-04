Ssab - Fastighetstekniker
Vill du arbeta i en tekniskt bred och ansvarsfull roll där du kombinerar drift, underhåll och utveckling av fastigheter i en komplex industrimiljö? Som fastighetstekniker hos oss får du ett varierande arbete där du ena stunden hanterar felanmälningar och nästa planerar långsiktiga underhållsåtgärder inom ventilation, värme och kyla - i nära samarbete med verksamheten. Placeringsort Luleå.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Som fastighetstekniker inom avsnittet Fastigheter & Säkerhet arbetar du med att säkerställa driftsäkra och funktionella fastigheter inom SSAB Luleå. Rollen har fokus på ventilation, värme och kyla.
Du hanterar både akuta och planerade underhållsinsatser, från beredning och beställning till uppföljning och dokumentation. Arbetet sker i nära dialog med interna beställare, externa entreprenörer och samarbetspartners, där du även fungerar som kontaktperson inom ditt ansvarsområde.
Arbetet bedrivs huvudsakligen dagtid och dokumentation samt uppföljning sker i vårt underhållssystem IFS.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Hantera felanmälningar samt planera och följa upp akuta och långsiktiga underhållsåtgärder.
Arbeta med drift, underhåll och reparation inom ventilation, värme och kyla.
Vara kontaktperson mot interna verksamheter och externa entreprenörer.
Rapportera utförda insatser samt hantera beställningar i underhållssystemet IFS.
Om dig
Du har erfarenhet eller ett tydligt intresse för tekniskt arbete inom ventilation, värme, kyla eller el/automation.
Du är lösningsorienterad, självgående och tar ansvar för dina uppgifter.
Du trivs med samarbete och har lätt för att kommunicera med olika yrkesroller.
Du arbetar strukturerat och har god planeringsförmåga.
Du behärskar svenska flytande i tal och skrift och är bekväm med engelska i arbetet.
Du har god datorvana och gärna erfarenhet av underhållssystem.
B-körkort är ett krav.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Lars Lager, Tf chef Fastigheter, tfn 070-337 5018, mail - lars.lager@ssab.com
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0920-920 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din chef heter Daniel Nordmark och jag ansvarar för verksamheten inom avsnittet fastigheter & säkerhet. Vi är i starten av en spännande resa med omställningen till en fossilfri produktion. SSAB erbjuder många karriärmöjligheter, långsiktighet och en arbetsmiljö som präglas av omtanke och teamkänsla. Här kan du utvecklas, bidra och känna stolthet över att vara med och forma en starkare, lättare och mer hållbar värld. Välkommen med din ansökan!"
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors.
