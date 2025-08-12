SRS Security AB
2025-08-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Srs Security AB i Stockholm
SRS Group är ett svenskt säkerhetsföretag som hanterar konsultativa och operativa säkerhetstjänster för företag, myndigheter och privatpersoner. SRS är auktoriserat av Länsstyrelsen att bedriva och utbilda i personskydd. Våra tjänster omfattar även analys, utredningar och risk- och krishantering.
Trygghetsronderingen bedrivs dygnet runt och bemannas av vårt kompetenta team av säkerhetsoperatörer, vilka är våra ögon och öron i de områden vi verkar i. Operatörernas arbete innefattar huvudsakligen proaktivt säkerhetsarbete genom bland annat synlighet och närvaro, i syfte att skapa en trygg miljö, och sinnesro för våra kunder. Det som särskiljer vår personal är deras höga kompetensnivå, breda utbildning och professionalism! Vid anställning erbjuds - och förväntas - du genomgå en CPO-utbildning (Close Protection Operative), som bekostas av SRS och genomförs av våra egna certifierade instruktörer. Det innebär att vi kan lösa mer kvalificerade uppgifter på alla nivåer, med all vår personal, men också att vi ställer högre krav på oss själva, och på dig!
Vi erbjuder också ett omfattande utbildningspaket som innehåller: sjukvård, fordon, spaning, riskanalys, eventsäkerhet, skytte, närkamp m.m.
Som säkerhetsoperatör på trygghetsronderingen förväntas du, och kommer ges möjlighet, att tjänstgöra på andra operativa uppdrag, eller på vårt stående personskydd. Genom din tjänst kommer du att ges omfattande kunskaper och erfarenheter inom operativ säkerhet.
Vi söker dig som
Har minst 3 års erfarenhet av operativt säkerhetsarbete
Innehar B-körkort
Uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska
Inte har tidigare missbruk av alkohol, droger eller narkotikaklassade läkemedel
VU1 och VU2
Andra operativa utbildningar så som Skyddsvakt, Personskydd, HAS och expanderbar batong meriterande
Bakgrund inom Försvarsmakten meriterande
För att passa i rollen som säkerhetsoperatör behöver du vara duktig på att se mönster och vara lyhörd för avvikelser på detaljnivå, förstå Trygghetsronderingen som en del av SRS helhetsleverans samt ha en hög servicekänsla.
Att jobba för SRS innebär att du står för en hög etisk värdegrund, både på jobbet och privat. Genom att söka den här tjänsten försäkrar du att du delar våra värderingar samt att du tidigare inte har brutit mänskliga rättigheter.
Välkommen med din ansökan där du bifogar CV och personligt brev. Skicka in din ansökan senast 31 aug. Intervjuer sker löpande och rollen kan tillsättas innan sista dagen för ansökan. Vi kommer att genomföra bakgrundskontroll, fystest samt eventuellt taktiska tester.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
