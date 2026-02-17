SQE till Lundbergs Pressgjuteri
2026-02-17
Därför är du viktig
Är du redo att ta nästa kliv inom kvalitetsstyrning? Vi söker dig med både driv, nyfikenhet och ett skarpt öga för helheten och som ser sambanden i hela värdekedjan, från leverantör till slutkund. Trivs du dessutom i nära samarbete med kollegor, leverantörer och kunder - då tror vi att du kommer att trivas i rollen som SQE till Lundbergs Pressgjuteri AB.
Det här är Lundbergs Pressgjuteri
Det tar tid att skaffa sig erfarenhet och kunskap. För oss handlar det om snart 80 år av målmedvetet arbete, upptäckarlust och en genuin passion för pressgjutning. Vi kombinerar en hög teknisk automationsnivå med en stark ambition att skapa goda samarbeten och en trygg arbetsmiljö.
Vår tillverkning sker i hjärtat av Småland, en region med stolta industri- och entreprenörstraditioner. Det är här, bland skogar och sjöar, som vi skapat vårt gröna gjuteri - en innovativ satsning som minimerar CO2-utsläpp och säkerställer hållbarhet på riktigt. Men det är våra medarbetares kompetens och yrkesstolthet som gör skillnaden. Med deras engagemang levererar vi cirkulära produkter med högt ställda krav för framtiden. Våra kunder är svensk och utländsk exportindustri inom bl a fordon, elektronik, jordbruk- och gruvindustri samt handikapphjälpmedel.
Läs mer om oss på www.lpw.se.
Fokus i din roll
Som SQE kommer du att kombinera strategisk förståelse med praktisk erfarenhet. Det gör att du kan analysera, fatta beslut och hitta lösningar i både vardagsfrågor och större kvalitetsutmaningar.
Du gillar att driva och utveckla kvalitetssäkringen tillsammans med kollegor, kunder och leverantörer - och du arbetar lika gärna förebyggande som med uppföljning.
Du är delaktig i PPAP-arbetet vid nya eller ändrade produkter. Rollen innebär tydlig kravställning både internt och externt, att underhålla och vidareutveckla kvalitetsledningssystemens rutiner, instruktioner och arbetssätt.
Du har erfarenhet av interna revisioner och/eller leverantörsaudits enligt ISO 9001 och ISO 14001 - och gärna även av fordonsindustrins standarder eller motsvarande.
Om vi får önska
Vi vet inte vem du är - än, men vi har en god bild om vad du har med dig sedan tidigare:
Teknisk utbildningsbakgrund eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Tidigare erfarenheter av ledningssystem, revisionsarbete och att driva förbättringsarbete inom kvalité.
Erfarenhet av leverantörs- eller kundkontakt.
Erfarenhet av riskanalyser
God förståelse för ritnings- och mätteknik.
Svenska och engelska i tal och skrift.
Är det rätt plats för dig
Du arbetar strukturerat, tar ansvar och driver självständigt dina uppgifter framåt. Du bygger förtroende i samarbeten över avdelningsgränser och trivs i miljöer där man löser saker tillsammans. I din kommunikation är du tydlig, rak och lyhörd - både i dialog och dokumentation.
Vår kultur präglas av samarbete, prestigelöshet och en vilja att ständigt utvecklas. Vi strävar efter att vara Jordkloka, Framtidiga och Rediga. Tillsammans bygger vi något större än oss själva. Det är en kultur där kvalitet, ansvar och utförande speglar sig i allt vi tar oss an, och där vi alltid är nyfikna på vad vi kan förbättra och utveckla. Om detta passar in även på dig tror vi du kommer att trivas hos oss!
Varmt välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Placeringsort Vrigstad.
Du rapporterar till produktionschef.
Visa ditt intresse snarast, urval sker löpande.
Vid frågor, kontakta Anette Beckman 072-500 30 23. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adding People AB
576 96 VRIGSTAD Arbetsplats
