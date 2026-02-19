Sprutlackerare
2026-02-19
Är du en noggrann och erfaren sprutlackerare som brinner för kvalitet och finish? Då är det dig vi söker!
Vi söker en skicklig sprutlackerare till vår kund. Du kommer att arbeta med lackering av detaljer i en modern och välutrustad anläggning. Arbetet innefattar både förberedelse, grundmålning och topplack, samt visst efterarbete och kvalitetskontroll.
Vi söker dig som har erfarenhet av sprutlackering, har god materialkännedom och färgförståelse. Givetvis är du utöver detta noggrann, självgående och har känsla för detaljer.
Arbetet är förlagd på dagtid och vi ser gärna att du som söker denna tjänst bor i närområdet, då tanken är att du går över till kund efter inhyrningsperioden.
Start omgåendeProfil
Vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder. Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
