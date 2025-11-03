Spontanansökan - Receptionist till heltidsuppdrag
Inte Bara Post Bemanning AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2025-11-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inte Bara Post Bemanning AB i Stockholm
, Göteborg
, Helsingborg
, Malmö
eller i hela Sverige
För att ligga steget före vid framtida, spännande receptionsuppdrag söker vi på Inte Bara Post Bemanning kontinuerligt efter servicestjärnor med både junior och senior erfarenhet.
Ta chansen och skicka en spontanansökan, så matchar våra rekryterare dig med rätt uppdrag som kommer in! OM TJÄNSTEN
Detta är en spontanansökan till heltidsuppdrag för receptionisttjänster ute hos någon av våra kunder i Stockholm. Vi har kunder verksamma i flertalet olika branscher, och uppdragen varierar i längd och omfattning beroende på kundernas behov. Vi söker efter kandidater med varierad erfarenhet och det absolut viktigaste är att du brinner för att leverera service. Är du en erfaren receptionist som är redo för nya utmaningar eller vill du påbörja din karriär inom reception och kontorsservice, då är detta perfekt för dig.
VEM ÄR DU?
För att passa i en roll som denna är du som person serviceminded, duktig på kundbemötande och en social stjärna! Det är också viktigt att du är flexibel och ser lösningar där andra ser problem. Du kan arbeta både självständigt och i team.
Har tidigare erfarenhet av att arbeta i reception eller med kontorsservice
Har tidigare erfarenhet från serviceyrken
Brinner för att leverera service i toppklass
Kan prata och skriva svenska och engelska obehindrat
Har goda kunskaper i Office-paketet
VAD ERBJUDER VI?
Som anställd på Inte Bara Post Bemanning får du en konsultchef som blir ditt bollplank och coach under hela anställningen. Som konsult blir du också en del i vårt konsultnätverk RPB Insights. RPB Insights ger dig utbildning och utveckling i form av föreläsningar, workshops, nätverksträffar och andra sociala tillställningar. Det ger dig också en möjlighet att träffa andra konsulter. Vi erbjuder alla våra konsulter friskvård.
ÖVRIG INFORMATION
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Inte Bara Post Bemanning och vår kunds önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till oss. Du kommer att vara anställd av oss på Inte Bara Post Bemanning och blir uthyrd till vår kund.
Sök tjänsten genom att klicka på Skicka ansökan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
I denna rekryteringsprocess utförs bakgrundskontroll och referenstagning.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på rekrytering@rpbemanning.se
. Skriv vilken tjänst det gäller i ditt mail och länka gärna till annonsen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inte Bara Post Bemanning AB
(org.nr 556928-6429), https://intebarapostbemanning.se Arbetsplats
Inte Bara Post Bemanning Kontakt
Felicia Sommensjö felicia.sommensjo@rpbemanning.se +46 072 601 26 21 Jobbnummer
9585201