Spoltekniker / Rörinspektör
ACTIVE Relining & Högtryckstjänst AB fortsätter växa och söker nu en engagerad och kvalitetsmedveten Avloppstekniker.
Hos oss får du arbeta i ett modernt och expansivt företag med stort fokus på kundservice, teknisk precision och långsiktiga lösningar.Publiceringsdatum2026-03-30Arbetsuppgifter
Som avloppstekniker kommer du att arbeta med:
Högtrycksspolning
Felsökning av avloppssystem
Rörinspektioner med kamera
Rapportskrivning i VA-online
stamspolning
Kundkontakt och problemlösning på plats
Vi söker dig som har
Erfarenhet av högtrycksspolning & rörinspektion
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
God servicekänsla och ett professionellt bemötande
T-25 Behörighet
B-körkort (C-kort är väldigt meriterande)
En lösnings orienterad, noggrann, ansvarsfull och en trygg medarbetare
Vi erbjuder
En stabil arbetsplats med höga ambitioner
Moderna fordon och arbetsverktyg
Möjlighet till vidareutbildning
Bra anställningsvillkor och ett engagerat team
Kollektivavtal, Pensionsavtal
Ett företag som satsar på långsiktighet och kvalitet
Intresserad?
Skicka gärna din ansökan eller kontakta oss för ett konfidentiellt samtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Epost
E-post: info@activerh.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Active Relining & Högtryckstjänst i Stockholm AB
(org.nr 559399-1994) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Robban Inal info@activerh.se Jobbnummer
9826491