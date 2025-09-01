Spoltekniker
2025-09-01
Vill du arbeta i ett familjärt företag med moderna fordon och stor frihet under ansvar?
Lybecks växer och söker nu en erfaren spoltekniker som vill bli en viktig del av vårt team. Ansök redan idag!
Lybecks har i över 30 år erbjudit högtrycksspolning, avloppsrensning, relining, stamspolning och rörinspektion i Stockholmsområdet. Vi är kända för vår höga servicegrad, punktlighet och förmåga att lösa problem snabbt - dygnet runt. Våra medarbetare är vår största tillgång, och vi arbetar nära varandra för att ge kunderna bästa möjliga resultat.
Som spoltekniker hos Lybecks kommer du att:
Utföra högtrycksspolning, slamsugning och stamspolning.
Hantera akuta avloppsstopp och jourärenden enligt schema.
Arbeta med moderna spolbilar och specialutrustning.
Dokumentera och rapportera arbeten digitalt.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av arbete som spoltekniker eller liknande roll.
B-körkort (C-körkort och YKB är meriterande).
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar.
Som person är du serviceinriktad, flexibel och trivs med att lösa problem under varierande arbetsförhållanden.
Vi erbjuder:
Fast heltidsanställning med inledande provanställning.
Konkurrenskraftig lön och kollektivavtal.
Friskvårdsbidrag och vidareutbildningar.
En trivsam arbetsmiljö med kollegor som stöttar varandra.
Ett varierande och fritt arbete med mycket eget ansvar.
I denna rekrytering samarbetar Lybecks med rekryteringsföretaget Jobway. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult adam.wilander@jobway.se
. Urval sker löpande. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9484808