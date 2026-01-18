Spolteam - Altantvätt, fasadtvätt, markstenstvätt mm
2026-01-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Medarbetare sökes till Spolteam.se
Altantvätt * Markstenstvätt * Fasadtvätt * Klottersanering * rensugning hängrännor mm
Vi på Spolteam.se söker nu en ny medarbetare som vill arbeta praktiskt, varierat och utomhus med rengöring.
Om jobbet
Du kommer att arbeta med olika typer av rengörings- och underhållsarbeten, bland annat altantvätt, markstenstvätt, fasadtvätt, klottersanering samt andra tvätt- och saneringsuppdrag.
Arbetet utförs med olika typer av utrustning och sker ute hos privatpersoner, företag och fastighetsägare. Du arbetar självständigt eller tillsammans med 1-2 kollegor, beroende på uppdragets omfattning.Publiceringsdatum2026-01-18Dina personliga egenskaper
Du är självgående, har ordning och reda, är fysiskt stark. Du är positiv och flexibel och har inga problem att arbeta utomhus i ibland smutsiga miljöer. Du är social och trivs med kundkontakt, där många av våra kunder är privatpersoner.Kvalifikationer
B-körkort är ett krav. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inget krav, då vi lär upp rätt person.
Vi erbjuder
Ett omväxlande och fysiskt aktivt arbete med frihet under ansvar. Du blir en del av ett växande företag
Skicka en kort presentation av dig själv och dina kontaktuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
Mejla jobb@daghia.se
