Speditionshandläggare med inriktning import
Vill du vara en del av ett engagerat team där du har möjlighet till utveckling samtidigt som du bidrar till organisationens tillväxt? Då ska du läsa vidare! Publiceringsdatum2026-03-30Om företaget
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ansvarar för logistikstöd till förband, skolor och centra inom Försvarsmakten - nationellt och internationellt. Inom FMLOG finns Försvarsmaktens Transportenhet med funktionsledningsansvar för transporttjänsten inom Försvarsmakten samt med uppgift att koordinera genomförandet av Försvarsmaktens strategiska och operativa transporter av såväl personal, materiel som hela förband. Transporter sker bland annat som flygtransport, sjötransport, landsvägs- och järnvägstransporter, såväl inom som utom riket.
Om avdelningen
Speditionsavdelningens uppgifter innefattar hela fraktkedjan med kontinuerlig kontakt avseende land- och flyg samt sjötransporter av Försvarsmaktens materielsystem samt i exportstödsåtagande för andra statliga myndigheter. Speditionsavdelningen huvudsakliga uppgifter är att handlägga gränsöverskridande samt nationella transporter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som Speditionshandläggare med inriktning import ansvarar du för upprättande och inlämning av tulldeklarationer vid import samt säkerställa korrekt klassificering av varor, hantering av omprövningar, överföringar, ansökningar om tullsuspension samt att tullhantering genomförs i enlighet med gällande tullagstiftning, regelverk och interna rutiner.
Vidare stödjer du Försvarsmakten och Försvarets Materielverk med kompetens gällande import-, export- samt farligt godssändningar. Du ansvarar för att transporterna sker planenligt och kostnadseffektivt med hänsyn till gällande regelverk. I rollen ingår även medverkan vid övrigt stabsarbete för TpE inom FMLOG samt deltagande i nationella samt internationella operationer och övningar. Resor förekommer i tjänsten.Kvalifikationer
• Dokumenterad genomförd eftergymnasial utbildning inom spedition, logistik, transportplanering, alternativt motsvarande dokumenterad praktisk erfarenhet som Försvarsmakten bedömer som likvärdig.
• Engelska B
• Goda kunskaper i Excel för framställan av bl.a. fraktfakturor.
• Körkort BDina personliga egenskaper
Vi välkomnar dig som är pålitlig samt noggrann med öga för detaljer och förmåga till att omsätta dessa egenskaper på ett strukturerat och tydligt sätt. Arbetet passar dig som är noggrann och har förmågan till att kunna växla mellan parallella uppgifter. Du förstår vikten av att agera inom givna ramverk och är pålitlig i din kommunikation. För att komma in i teamet på bästa sätt är det en stor fördel om du har en prestigelös inställning och ett genuint intresse av samarbete, då vi tillsammans säkerställer gruppens gemensamma leverans.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av tullrelaterat arbete under de senaste tio åren tex speditionsbranschen eller från verksamhet som arbetar med utrikeshandel.
• Dokumenterad exportkontroll licens.
• Tidigare dokumenterad tjänstgöring inom en försvarsmyndighet.
• Kunskap och/eller erfarenhet av Försvarsmaktens materiel, lagar, och förordningar.
• Kunskap inom regelverken för farlig gods.
• Kunskap och erfarenhet av Incoterms (leveransvillkor).
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Arboga
Civil befattning
Tillträde: enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Välkommen att kontakta rekryterande chef Lena Mård, Avdelningschef.
Fackliga företrädare
OFR/O Peter Andersson
OFR/S Håkan Antonsson/Stina Gustavsson
SEKO Eva-Britt Steen
SACO Magdalena Sewall
Samtliga nås via växeln, tfn 08-788 75 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-27. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-4615)
För detta jobb krävs körkort.
9825813