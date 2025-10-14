Specialstäd/ Sanerare
Coor Service Management AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Linköping Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Linköping
2025-10-14
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coor Service Management AB i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Haninge
eller i hela Sverige
Gillar du att befinna dig i en spännande arbetsmiljö och har ett högt säkerhetstänk? Är du noggrann, flexibel och bor i Linköping med omnejd? Då kan du var den vi söker!
Om rollen
Som specialstädare/sanerare arbetar du med en traditionell storstädning och sanering av kundens industrilokaler.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Byte av filter och städning av måleriboxar
- Arbete på hög höjd
- Fönsterputs
- Byggstädning
- Flyttstädning
- Storstädning
- Golvvård
Vår kandidat
Vi söker dig som gärna har tidigare erfarenhet av arbete med storstädning och golvvård. Liftkort är meriterande. För samtliga medarbetare som arbetar på Coor ställer vi krav på god svenska i både tal och skrift. Det är viktigt att du - både för din egen och andras säkerhet - kan göra dig förstådd i kontakt med andra, samt att du kan läsa och förstå skriftliga instruktioner på svenska. Körkort B är ett krav.
Din personlighet
Som person är du noggrann, serviceinriktad och ansvarstagande med högt säkerhetstänk. Du är en social person som trivs i en miljö där du träffar nya människor och har ett öppet förhållningssätt gentemot din omgivning och dina kollegor. För att trivas i denna roll så behöver du ha ett flexibelt förhållningssätt och uppskatta den variation som arbetet ger.
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm och välkomnade arbetskultur
- Lön enligt kollektivavtal
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Friskvård för att gynna en balans i livet
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
- Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurserPubliceringsdatum2025-10-14Om tjänsten
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: 100
- Arbetstid: Måndag - Fredag 13,00 - 22,00. Fredag 9,00 - 18,00
- Startdatum: Enligt överenskommelse
- Provanställning: 6 månader
Rollen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer genomföras innan anställning. Den här rollen kräver svenskt medborgarskap.
Bakgrundskontroller utförs på all vår personal vid anställning och vi använder personlighetstester.
Övrig information
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För att följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via vår annons.
Välkommen med din ansökan!
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
