Specialpedagog till Norrbyskolan
Är du specialpedagog och vill vara med och stärka elevhälsan på Norrbyskolan? Vi söker nu en engagerad kollega som vill bidra till vårt elevhälsoteams viktiga arbete. Kanske är det just dig vi letar efter. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Som specialpedagog ingår du i skolans elevhälsoteam och samverkar med olika professioner i det åtgärdande, förebyggande och främjande elevhälsoarbetet. Du har ett nära samarbete med skolans pedagoger och möter även vårdnadshavare vid behov.
I rollen arbetar du för en tillgänglig lärmiljö på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du utreder, samordnar och dokumenterar insatser för elever i behov av särskilt stöd. Arbetet bedrivs både internt på skolan och i samverkan med externa aktörer, såsom det centrala elevhälsoteamet
Exempel på arbetsuppgifter:
visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt ha insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, liksom om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet
ha fördjupad kunskap om barns och ungdomars utveckling och lärande samt arbeta utifrån gällande styrdokument och dess betydelse för yrkesutövningen
arbeta främjande och förebyggande samt följa upp och utvärdera insatta åtgärder tillsammans med berörda på organisations-, grupp- och individnivå
genomföra pedagogiska utredningar på organisations-, grupp- och individnivå gällande behov av särskilt stöd
tillsammans med skolledning, elevhälsoteam och övrig personal arbeta för en tillgänglig och god lärmiljö för eleverna
ansvara för att vara en kvalificerad samtalspartner, handleda lärare och övrig skolpersonal samt initiera rätt insatser i samverkan med andra yrkesgrupper utifrån elevers behov
självständigt leda och stödja utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att möta behoven hos alla elever
känna till och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
Om arbetsplatsen
Norrbyskolan är en F-6-skola som är vackert belägen intill Venaskogen i den norra delen av centrala Örebro. Här går elever från förskoleklass till årskurs 6. På skolan går ca 700 elever och personalgruppen består av ca 90 medarbetare.
Norrbyskolan drivs som intraprenad, vilket innebär en form av större frihet och ansvar vad gäller ekonomi, budget och personalfrågor. Skolans prioriterade utvecklingsområden är språkutvecklande arbetssätt med läsning i fokus, förebyggande och främjande trygghetsarbete samt en satsning på att bli en certifierad Generation Pep-skola. Läs gärna mer om Norrbyskolan på vår hemsida: https://skolor.orebro.se/norrbyskolan.html
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan. Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa. Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb/grundskollarareKvalifikationer
I rollen som specialpedagog har du god kommunikativ förmåga och en väl utvecklad samarbetsförmåga. Du har goda kunskaper om barns utveckling och lärande, och kan identifiera elevers behov på organisations-, grupp- och individnivå.
Du har förmåga att leda och coacha andra yrkesgrupper kring elevens lärande och utveckling. Du kan genomföra pedagogiska utredningar samt utforma, följa upp och utvärdera åtgärdsprogram och andra insatser.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
lärarlegitimation med behörighet att undervisa i grundskola, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till lärarlegitimation
specialpedagogexamen, 90 hpTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Tillträde: 12 augusti 2026
Antal tjänster: 1
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 21 april. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer. Du kan därför komma att bli kontaktad innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gn 636/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
)
701 35 ÖREBRO Kontakt
Bitr. rektor
Henrik Alfraeus Henrik.Alfraeus@orebro.se 019 - 21 25 57
