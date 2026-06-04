Specialpedagog till Kungsmadskolan
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Speciallärarjobb / Växjö Visa alla speciallärarjobb i Växjö
2026-06-04
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Som specialpedagog på Kungsmadskolan kommer huvudfokus ligga på att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Du kommer också ansvara för att samordna och utveckla vår stödverksamhet inom ämnena svenska, engelska och matematik.
Du kommer tillhöra enhet 6 som innefattar Hotell och turismprogrammet och Restaurang och livsmedelsprogrammet.
Som specialpedagog arbetar du i nära samarbete med övriga specialpedagoger, lärare och rektor och bidrar till att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever. Du stödjer och handleder lärarna i arbetet med att anpassa lärmiljön samt att utforma extra anpassningar. Du arbetar med utredningar, kartläggningar och uppföljningar av elevers behov samt kan undervisa elever i behov av särskilt stöd individuellt eller i grupp.
En viktig del av uppdraget är att ingå i enhetens elevhälsoteam. I arbetet ingår också handledning av lärare på individ- grupp- organisationsnivå och andra specialpedagogiska uppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog eller speciallärare och legitimerad lärare för gymnasiet. Ange i ansökan vilka ämnen din behörighet avser.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbetsuppgifterna och det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat specifikt mot gymnasiet.
Som person är du flexibel, tydlig och strukturerad. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och har lätt för att kommunicera och skapa goda relationer med elever och vårdnadshavare. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 231/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Jonas Edh 0470-417 35 Jobbnummer
9946867