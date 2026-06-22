Specialpedagog till Hedängskolan 6-9
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Speciallärarjobb / Sandviken Visa alla speciallärarjobb i Sandviken
2026-06-22
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Sandviken
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-22Om företaget
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering är företaget med mångårig erfarenhet av skolverksamhet. Vi bistår huvudmän och skolledare över hela landet med bemanning och rekrytering av all skolpersonal – från förskola till yrkeshögskola. Vi arbetar mot samtliga skolformer och kan genom goda samarbeten och relationer skapa utrymme för det som vi tycker är viktigt – att du som skolledare och pedagog får vara elevernas främsta resurs för inlärning.
Vi har själva varit verksamma inom skolan i olika roller och har således en djup förståelse och insikt i uppdraget - så när ni samarbetar med oss, får ni all vår kompetens på köpet!
Läs mer om hur vi arbetar och vad vi kan erbjuda på: https://clockworkpeople.se/vara-tjanster/skolbemanningochrekrytering/
Om skolan
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering stöttar nu Hedängskolan åk 6-9 i rekryteringsprocessen av en specialpedagog inför höstterminen 2026. Vi söker dig som har lärarlegitimation med vidareutbildning till specialpedagog alternativt dig som är under utbildning till specialpedagog. Tjänsten tillträds vid terminsstart i augusti eller enligt överenskommelse med heltids omfattning (100%). I denna process blir du direkt anställd på en semestertjänst av Hedängskolan. För att genomföra detta uppdrag krävs att du kan arbeta heltid på plats. Vi ser att du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift, det är även meriterande om du har vana av dokumentation i journalsystem.
Hedängskolan åk 6-9 är en skola med cirka 260 elever och cirka 35 medarbetare. Skolan ligger i Storvik med goda kommunikationsmöjligheter både med buss och tåg. I skolans närområde finns natur, skidspår, isbana, bad, idrottsplats och nybyggd idrottshall som nyttjas i verksamheten. På skolområdet finns även en F-5 skola som vi har ett gott samarbete med.Arbetsuppgifter
Som specialpedagog är du ett stöd för skolorna i Sandvikens kommun och samarbetar nära biträdande rektor och övrig personal. Du bidrar med specialpedagogisk kompetens i det pedagogiska arbetet och deltar i den övergripande planeringen inom skolans lärmiljöteam. Uppdraget innefattar arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå, med fokus på att utveckla strukturer och arbetssätt för stödinsatser.
I rollen ingår att kartlägga lärmiljön utifrån barns behov av särskilt stöd samt att identifiera både möjligheter och hinder i verksamheten. Du genomför även pedagogiska utredningar och analyserar elevers behov av stöd. På uppdrag av rektor eller biträdande rektor följer du upp och utvärderar lärmiljöernas utveckling samt bidrar med underlag inför beslut om insatser och åtgärder.
Du medverkar aktivt i ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete där elevens bästa står i fokus, och du samverkar kontinuerligt med elevhälsans olika professioner. Vidare bidrar du i arbetet med särskilda insatser och handlingsplaner, ger handledning och konsultation till personal samt arbetar kollegialt för att utveckla undervisningen och stärka elevernas kunskapsutveckling. Du verkar också för en ökad användning av alternativa lärverktyg i verksamheten.
Rollen innefattar deltagande i kommunens övergripande värdegrunds- och likabehandlingsarbete samt samverkan med både interna och externa aktörer, inklusive vårdnadshavare, SPSM, barn- och familjehälsa och habilitering. Du deltar även i professionshandledning.
Du trivs i en roll där du är närvarande i verksamheten och aktivt arbetar i skolans lärmiljöer tillsammans med elever och lärare.Profil
Vi söker en engagerad och trygg specialpedagog som med ett starkt elevfokus bidrar till att skapa tillgängliga och utvecklande lärmiljöer. Du har en god elevsyn och arbetar aktivt för att stärka varje barns förutsättningar att lyckas.
Rollen kräver att du är självgående och initiativtagande, med förmåga att leda och driva utvecklingsarbete i verksamheten. Du trivs i en konsultativ roll där du handleder och inspirerar kollegor samt bidrar till att utveckla undervisning och pedagogiska arbetssätt. Vidare är du relationsskapande, lyhörd och har en naturlig förmåga att entusiasmera andra i det gemensamma arbetet.Så ansöker du
Skicka in din ansökan till oss redan idag! Intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Hedängskolan samarbetar med Clockwork som sköter hela rekryteringsprocessen, vi svarar löpande på frågor rörande tjänsten. Om du har några funderingar kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Julia Hörvallius.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Nygatan 12, 4 tr (visa karta
)
803 20 GÄVLE Arbetsplats
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering Kontakt
Julia Hörvallius julia.horvallius@clwork.se Jobbnummer
9972923