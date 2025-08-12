Specialpedagog/Speciallärare, Byskeskolan åk 7-9
Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad / Speciallärarjobb / Skellefteå Visa alla speciallärarjobb i Skellefteå
2025-08-12
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad i Skellefteå
Byskeskolan söker nu en specialpedagog eller speciallärare som vill vara med och göra skillnad - varje dag. Vi letar efter dig som ser och lyfter fram varje elevs styrkor och möjligheter. Hos oss får du en central roll i att skapa trygghet, delaktighet och goda förutsättningar för lärande i årskurs 7-9, i nära samarbete med elever, vårdnadshavare, kollegor, elevhälsa, rektor och biträdande rektorer.
Byske ligger tre mil norr om Skellefteå och erbjuder smidiga pendlingsmöjligheter med goda bussförbindelser längs E4:an - både norrut och söderut. Byskeskolan är en F-9-skola med fritidshem, belägen mitt i det natursköna samhället där hav, älv och skog möts. Här finns idrottshall, isbana, elljusspår, badhus och bibliotek - en miljö som inspirerar både elever och personal.
Specialpedagoger och speciallärare inom rektorsområdet, som omfattar Byskeskolan, Ostviksskolan och Drängsmarksskolan, samarbetar regelbundet i olika forum för att gemensamt utveckla arbetssätt och insatser.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
Som specialpedagog eller speciallärare ger du kvalificerat stöd till arbetslag, elevgrupper och enskilda elever. Du genomför utredningar, planerar insatser och bidrar med strategier, metoder och verktyg för att främja varje elevs lärande. Vid behov tar du tillsammans med pedagogisk personal fram handlingsplaner och följer sedan upp och utvärderar insatserna. Din kompetens blir en nyckel i vårt gemensamma arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har specialpedagogexamen, eller dig som har speciallärarexamen. För arbetet behöver du ha goda kunskaper i svenska och engelska. Du har god samarbetsförmåga och ett stödjande och utvecklande förhållningssätt i kontakten med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är självgående och kan lyfta och ta ställning i olika frågor och ser möjligheter i varje elevs individuella utveckling.
I din ansökan behöver du enbart bifoga ditt CV, se till att det är uppdaterat och tydligt. Personligt brev ersätts av ett antal frågor som du besvarar i samband med din ansökan.
ÖVRIGT
Utbildning och arbetsmarknad är en av kommunens största förvaltningar med cirka 3 000 medarbetare. Vår verksamhet finns i hela kommunen med cirka 35 grundskolor, 87 förskolor, 40 fritidshem och fyra gymnasieskolor. Vi arbetar för att barn och unga ska ha de verktyg de behöver för att hitta rätt i både nutid och framtid. Vi verkar för en helhetssyn och en röd tråd i utveckling och lärande från förskola till och med gymnasiet. En växande vuxenutbildning och en arbetsmarknadsenhet med fokus på de som behöver extra stöd ingår också i förvaltningen.
För att arbeta inom Utbildning och arbetsmarknads verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från belastningsregistret. Du beställer själv utdraget för skola och barnomsorg hos https://polisen.se/.
Det är giltigt ett år och måste därefter förnyas.
Läs mer om Skellefteå här:https://skelleftea.se
Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "597679". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Kontakt
Rektor
Gunnel Tegenfeldt 0910 - 73 50 00 Jobbnummer
9455508