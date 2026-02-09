Specialpedagog/Speciallärare 40%
Vad kul att du är intresserad av oss!
Åsle Friskola och Förskola söker nu en specialpedagog/speciallärare till enheten.
Åsle friskola ligger i Åsle by mitt i den vackra Falbygden, ca 10 minuters bilväg från Falköping. På skolan går 70 elever fördelade mellan F-6, vi arbetar i åldersblandade klasser. Vi är en icke vinstdrivande friskola, vilket innebär att allt överskott går direkt in i verksamheten och åter till våra elever. Sedan starten 2021 har vi stadigt ökat vårt barn- och elevantal. Våren -24 utökades vår pedagogiska verksamhet genom att vi förvärvade grannhuset, där nu fritids och textilslöjd får ta plats. Vi är stolta över vår skola och den verksamhet som bedrivs här idag, där arbetsmiljön präglas av trygghet och en pedagogik som leder till ett lustfyllt lärande.
Vår vision: "Vi är en verksamhet med lärande i fokus, som genom glädje och kreativitet strävar efter att ta fram det bästa i varje individ, för att utveckla goda samhällsmedborgare med hög KASAM" genomsyrar verksamheten.
Kvalifikationer/kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare eller specialpedagog och som har gedigen erfarenhet av arbete med pedagogiska kartläggningar, bedömningar och åtgärdsprogram. Du är väl förtrogen med processen från identifierat behov till analys, åtgärd, uppföljning och utvärdering, och du säkerställer att dokumentationen är tydlig, rättssäker och håller hög kvalitet.
Du arbetar strukturerat och effektivt, med förmåga att hantera flera ärenden parallellt utan att tappa noggrannhet eller elevperspektiv. Din analytiska förmåga gör att du ser samband och kan omsätta analys till konkreta, genomförbara insatser i undervisningen.
Du är trygg med att arbeta operativt med elever samt arbeta konsultativt med lärare och har lätt för att bygga professionella relationer. Med personlig mognad och tydlig kommunikation handleder och stöttar du lärare i arbetet med extra anpassningar och differentierad undervisning. Erfarenhet av arbete även i förskoleverksamhet är meriterande.
Ditt nya jobb
Hos oss får du en central roll i arbetet med att säkerställa att varje elev får rätt stöd i rätt tid. Du arbetar både elevnära och utvecklande och bidrar aktivt till skolans systematiska kvalitetsarbete. En viktig del av uppdraget är att genomföra pedagogiska kartläggningar och bedömningar, analysera elevers behov och utforma, kvalitetssäkra samt följa upp åtgärdsprogram. För oss är det avgörande att stödinsatser leder till konkret förändring i klassrummet, inte bara välformulerade dokument.
Du deltar i elevhälsoteamet och fungerar som ett kvalificerat stöd i pedagogiska frågor. I samverkan med lärare och vårdnadshavare bidrar du till en inkluderande och strukturerad lärmiljö där alla elever ges förutsättningar att lyckas.
Vi har även en förskoleverksamhet kopplad till skolan, vilket innebär att viss kartläggning, handledning och konsultation kan förekomma även där. Uppdraget kan således omfatta stöd i tidiga insatser och pedagogiska frågeställningar i förskolans lärmiljö.
Arbetet sker i enlighet med gällande styrdokument och med ett tydligt fokus på kvalitet, analys och utveckling.
Vad vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en betydelsefull och professionell roll i en verksamhet med höga ambitioner, tydliga strukturer och nära samarbete mellan kollegor. Här finns ett gemensamt engagemang för kvalitet, elevens bästa och ett stödarbete som är genomtänkt, väl dokumenterat och effektivt.
Du får möjlighet att påverka och vidareutveckla arbetssätt kring stödinsatser och inkludering i både skola och förskola i en organisation där ansvar, struktur och samarbete är självklara delar av vardagen.
För oss är det viktigt att ta vara på mångfalden och bemöta människor med respekt oavsett ålder, kön, religion eller etnisk bakgrund. Som arbetsgivare är vi alltid öppna för att tillvarata nya kompetenser.
Publiceringsdatum2026-02-09Tillträde
Start VT-26 eller enligt överenskommelse.
