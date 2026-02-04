Specialpedagog/Speciallärare
2026-02-04
Roma skolområde
Roma skolområde ligger centralt på Gotland på bekvämt pendlingsavstånd från Visby med mycket goda bussförbindelser.
I Roma skolområde ingår Romaskolan som är en f-9 skola, samt f-6 skolorna i Vänge, Kräklingbo, Dalhem och Endre. Eleverna från dessa skolor bussas i olika utsträckning för undervisning i ett flertal ämnen till Romaskolan.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Som specialpedagog/speciallärare i Roma skolområde ingår du i ett elevhälsoteam tillsammans med ytterligare tre specialpedagoger, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog, tre biträdande rektorer och rektor. Du kommer även ingå i Region Gotlands nätverk för speciallärare och specialpedagoger. Som speciallärare/specialpedagog ansvarar du för att eleverna utmanas till optimalt lärande utifrån sina individuella förutsättningar.
Du planerar, genomför och följer upp arbetet i nära samarbete med lärarna. Du dokumenterar elevernas utveckling i form av t.ex. pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram. Detta innebär att du ska vara ett stöd till lärarna i hur de kan lägga upp sin undervisning så att utbildningen blir tillgänglig, inkluderande och skapar delaktighet för alla elever. Utöver det kommer du leda arbetet med att utreda behov av särskilt stöd.
Arbetet som speciallärare/specialpedagog innebär också att du tillsammans med övriga tre specialpedagoger i Roma skolområde har ett gemensamt ansvar för utvecklandet av det specialpedagogiska stödet i skolområdet.
I ditt uppdrag som speciallärare/specialpedagog ingår även att planera och genomföra stöd till elever. Stödja lärare och mentorer för att möjliggöra lärmiljöer som är främjande och förebyggande. Du kommer att kartlägga, utreda och dokumentera behov av särskilt stöd. Du kommer samarbeta i det specialpedagogiska arbetslaget inom Roma skolområde och samarbeta med arbetslagen för de olika årskurserna samt elevhälsoteamet.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare eller specialpedagog. B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav för tjänsten
Som speciallärare/specialpedagog ser vi gärna att du är initiativtagande och stabil, är tydlig och strukturerad samt kvalitetsmedveten. Erfarenhet av specialpedagogiskt arbete på högstadiet är meriterande.
Du har ett genuint intresse för att varje elev ska få möjlighet att nå sin fulla potential. Vi söker en engagerad och flexibel person som arbetar aktivt för att göra skolan tillgänglig för alla elever. Du har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare. Du skapar en god miljö för lärande samt är en kvalificerad samtalspartner för elever, vårdnadshavare och kollegor. Du tycker om att arbeta i team, samtidigt som du kan planera och arbeta självständigt. Eftersom en del elever är utåtagerande är det viktigt att du har ett lågaffektivt bemötande och kan hantera mer pressade situationer.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
