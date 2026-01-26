Specialpedagog/Speciallärare
Skellefteå kommun / Speciallärarjobb / Skellefteå Visa alla speciallärarjobb i Skellefteå
2026-01-26
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå kommun i Skellefteå
Vill du vara med och göra verklig skillnad för elever som behöver extra stöd för att nå sin fulla potential? Vi söker nu specialpedagoger och speciallärare som vill bidra till att skapa en tillgänglig lärmiljö där alla elever får möjlighet att lyckas.
Som specialpedagog eller speciallärare är du en nyckelperson i skolans utveckling. Du stöttar både elever, pedagoger och arbetslag genom att identifiera behov, planera insatser och föreslå strategier som stärker undervisningen. Med din kompetens bidrar du till att varje elev får rätt förutsättningar att växa - både kunskapsmässigt och som individ.
DIN ROLL
Du arbetar nära både elever och kollegor för att skapa en lärmiljö där alla får möjlighet att lyckas. Du gör utredningar och analyser för att identifiera behov och planera insatser som stärker elevernas utveckling. Tillsammans med skolans personal tar du fram och följer upp handlingsplaner och bidrar med råd och handledning till arbetslag och enskilda pedagoger. Genom att föreslå metoder, verktyg och arbetssätt som möter olika behov blir du en central resurs i skolans arbete kring inkludering, likvärdighet och kompensatoriska insatser - alltid med elevens bästa i fokus.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har specialpedagogutbildning och lärarlegitimation, eller dig som är utbildad speciallärare med legitimation. Även du som är i slutet av din specialpedagog- eller speciallärarutbildning är varmt välkommen att skicka in en ansökan.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska och trivs i en roll där samarbete och relationsskapande är centralt. För att lyckas behöver du vara självgående, lösningsorienterad och se möjligheter i varje elevs individuella utveckling.
För att arbeta inom Utbildning och arbetsmarknads verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från belastningsregistret. Du beställer själv utdraget för skola och barnomsorg hos Polisen (https://polisen.se/).
Det är giltigt ett år och måste därefter förnyas.
DIN NYA ARBETSPLATS
Skellefteå är en växande kommun med stark framtidstro. Här får du både närhet till stadens möjligheter och naturens lugn. När du söker jobb som specialpedagog eller speciallärare hos oss söker du till hela Skellefteå kommun - din ansökan matchas mot de skolor där din kompetens och dina önskemål passar bäst.
Just nu söker vi särskilt kompetens till:
• Burträsks rektorsområde: Specialpedagog med placering på Björnåkersskolan (åk 7-9). Tjänsten omfattar även arbete med och vid Bygdsiljumsskolan samt Skråmträskskolan.
• Sörböleskolans rektorsområde: Speciallärare alternativt specialpedagog F-6
• Tuböleskolan: Speciallärare inriktning IF
Observera att vissa roller kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Som huvudman för grundskolan har Skellefteå kommun det övergripande ansvaret för att våra elever får en trygg och lärorik skolgång. Tillsammans arbetar vi för att ge alla elever en likvärdig utbildning och de bästa förutsättningarna för framtiden.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/invanare/jobba-i-skelleftea-kommun/att-jobba-for-skelleftea-kommun/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/invanare/jobba-i-skelleftea-kommun/att-jobba-for-skelleftea-kommun/lonestatistik-)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Omgång 41". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Kontakt
HR-partner inom rekrytering
Maria Alm 0910-73 50 00 Jobbnummer
9705374