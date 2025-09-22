Specialpedagog SG Broby
Sunne Gymnasieskola Brobys vision är att bli det naturliga valet för gymnasieelever inom Sunne Kommun och att attrahera elever från hela Sverige.
Sunne Gymnasieskola Brobys vision är att bli det naturliga valet för gymnasieelever inom Sunne Kommun och att attrahera elever från hela Sverige.
Vi vill erbjuda de bästa möjligheterna för våra elever utifrån deras egna förutsättningar för framgångsrika studier, med en modern och insiktsfull pedagogik i en varm, inspirerande och trygg miljö. Vi har yrkesprogram inom industriteknik och grafisk produktion, samt högskoleförberedande program inom natur - och samhällsvetenskap. Hos oss finns också introduktionsprogram och det kommunala aktivitetsansvaret. I samma rektorsområdet ingår också Vuxenutbildningen och SFI.Dina arbetsuppgifter
I din roll som specialpedagog kommer du att möta engagerade lärare. Tillsammans skapar ni rätt förutsättningar utifrån ett salutogent synsätt med samverkan i främjande och förebyggande arbete. Målet är att skapa tillgängliga lärmiljöer genom god ledning och stimulans i undervisningen. Som specialpedagog kommer du att handleda pedagoger på organisation-, grupp- och individnivå. Du kommer vara ett stöd i processer och utförande av dokumentation, kartläggning, extra anpassningar och åtgärder. Du kommer att ha elevnära arbete och samverka med lärare för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd, även utföra stöd i grupp och enskilt. Du är en del av skolans elevhälsoteam tillsammans med skolledning, kuratorer och skolsköterskor. I den samlade elevhälsan deltar du i utvecklingen av gemensamma arbetssätt och rutiner för en hälsofrämjande utbildning.Kvalifikationer
- Specialpedagog.
- Erfarenhet av att arbeta med elever med särskilda behov.
- Goda kunskaper i anpassade undervisningsmetoder och pedagogiska verktyg.
- Förmåga att skapa en trygg och stödjande lärmiljö.
- God samarbetsförmåga och kommunikationsfärdigheter.
Vi söker dig som är specialpedagog och har lärarlegitimation. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. I din yrkesroll måste du kunna skapa goda kontakter med unga och vuxna. Du är ansvarsfull, har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. För tjänsten behöver du ha kunskaper att hantera digitala verktyg i ditt dagliga arbete.Anställningsvillkor
