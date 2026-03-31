Specialpedagog Resursskolan i Östersund
Östersunds Kommun / Speciallärarjobb / Östersund Visa alla speciallärarjobb i Östersund
2026-03-31
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
Östersunds kommun söker en specialpedagog till Resursskolan i Östersund. Tjänsten är placerad hos resursskolan på Frösön och riktar sig till dig som vill bidra med specialpedagogisk kompetens i arbetet med elever i behov av omfattande särskilt stöd och ett holistiskt perspetiv på lärande och det kompensatoriska uppdraget.
Resursskolan skola är en skola med cirka 25 elever som möter elever med autism. Vår skola är en inspirerande arbetsplats där vi sätter eleven i fokus. Alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. På Resursskolan skolan har vi en positiv elevsyn och höga förväntningar. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt i alla verksamheter och tar våra roller som vuxna förebilder på allvar. Det kollegiala lärandet är centralt för alla på skolan, vi lär av och med varandra för att utveckla verksamheten. Vårt mål är att tillsammans med föräldrar och elever skapa en god verksamhet med hög kunskapsnivå och stor social kompetens som ger våraelever de bästa försättningar för att klara sig bra i livet. Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
Som specialpedagog arbetar du på individ-, grupp- och organisationsnivå. I uppdraget ingår att:
• genomföra pedagogiska kartläggningar och utredningar
• medverka i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd
• handleda och stödja pedagogisk personal
• leda elevhälsoteamets arbete
• samverka med vårdnadshavare och externa aktörer
• leda skolans systematiska kvalitetsarbeteKvalifikationer
• specialpedagogexamen
• lärarlegitimation
• god kunskap om elevers olika behov och förutsättningar
• stor erfarenhet av att arbeta med Prorenata
• God kunskap i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i resursskola eller liknande verksamhet.Dina personliga egenskaper
Du arbetar strukturerat, har god samarbetsförmåga och är trygg i din yrkesroll. Du har ett professionellt förhållningssätt och kan arbeta självständigt inom ditt uppdrag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan
Välkommen med din ansökan.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Rektor
Jonas Toftén jonas.toften@ostersund.se 0761142297 Jobbnummer
9829895