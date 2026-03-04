Specialpedagog
2026-03-04
, Tranås
, Mjölby
, Ödeshög
, Haninge
Välkommen till Boxholm - där livet är nära
I Boxholms kommun bor du med allt du behöver inom räckhåll. Här bor cirka 5 500 invånare som uppskattar närheten till både service och natur.
Tänk dig att ha butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltåg - allt inom bara några minuters promenad från centrum. Och när du vill byta småstadslivet mot storstadspuls, tar du dig enkelt till Linköping med pendeltåget - på bara 30 minuter.
Dessutom har du naturen bokstavligen runt knuten - perfekt för återhämtning, friluftsliv och livskvalitet i vardagen. I Boxholm får du det bästa av två världar: det lugna, trygga och naturnära - med storstadens möjligheter bara ett stenkast bort.
Samtidigt pulserar samhället av ett levande föreningsliv och människor med starka drivkrafter. Här finns ett rikt utbud av idrott, kultur och ideella initiativ som engagerar både unga och äldre. Tillsammans bygger vi en kommun där gemenskap, engagemang och framtidstro växer starkare för varje dag.
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och lärande? Boxholms kommun söker nu en specialpedagog med uppdrag i förskolan, grundskolans förskoleklass till årskurs 9 och anpassad grundskola.
Om rollen
Som specialpedagog i Boxholms kommun är du en del av en central elevhälsa där du jobbar i team på uppdrag av rektor. Du ingår i ett team som består av kurator, skolsköterskor, skolläkare och skolpsykolog.
I kommunen finns sex förskolor och två grundskolor, vilket ger dig en möjlighet att arbeta brett - från de yngsta barnen i förskolan till elever i årskurs 9 samt inom anpassad grundskola.
Elevhälsans mål är att främja lärande och undanröja hinder för inlärning. Arbetet är hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande på individ-, grupp- och organisationsnivå. Arbete präglas av samarbete och en känsla av att hjälpas åt. Alla vuxna på skolan är viktiga för våra elever och våra olika kompetenser och erfarenheter bidrar till helheten.
I uppdraget ingår bland annat att:
• Handleda, fortbilda och föreläsa för förskolans personal utifrån från barns behov och utveckling.
• Arbeta med anpassningar och stöd för barn och elever med olika behov.
• Genomföra bedömningar och utredningar av barn och elevers behov.
• Ge konsultativt stöd till personal för att skapa en mer inkluderande och anpassad lärmiljö.
• Stödja och vägleda föräldrar för att hjälpa dem att förstå och stötta sina barns utveckling och lärande
• Samverka med externa aktörer som habilitering, hörselpedagog, logoped, specialpedagogiska skolmyndigheten.
Vi söker dig som har en specialpedagogexamen och har erfarenhet av att arbeta med barn och elever i behov av särskilt stöd.
Som person är du:
• Trygg, öppen och lösningsfokuserad.
• Lyhörd och relationsskapande i mötet med barn, elever, kollegor och vårdnadshavare.
• Analytisk och har förmåga att se behov ur ett helhetsperspektiv.
• Strukturerad och duktig på att planera, prioritera och följa upp ditt arbete.
• Tydlig och pedagogisk i din kommunikation, både muntligt och skriftligt.
• Prestigelös och har lätt för att samarbeta i team.
Tjänsten är en semestertjänst.
Månadslön
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
Detta är ett heltidsjobb.
Barn och Utbildning
Biträdande rektor Stenbockskolan
Carin Karlsson carin.karlsson@boxholm.se 0142-89545
