Specialpedagog
2025-09-05
I Varbergs kommun är vi cirka 5 500 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsbefrämjande åtgärder, integrationsfrågor och utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå. Här skapar vi förutsättningar för det livslånga lärandet och möjligheter för individen att utvecklas, studera och nå egen försörjning. Vi bidrar också till ett livskraftigt näringsliv genom att tillvarata utvecklingsbehov i näringslivet och skapa projektsatsningar, nätverk och mötesplatser där utbildning och näringsliv kan mötas.
Peder Skrivare gymnasieskola (PS) erbjuder flertalet nationella gymnasieprogram som kan kombineras med utvecklande utbildning inom idrott, Ung Företagsamhet, Teknikcollege eller Vård och Omsorgscollege. Kunskap, Kreativitet och Mångfald är viktiga begrepp för oss och präglar vårt synsätt. Vårt samarbete med näringslivet är väletablerat och vi lovar dig en förstklassig arbetsplats! PS har drygt 1900 elever och 240 personal. Det är bra sammanhållning och låg personalomsättning. Det är en skola i framkant som kommer att fortsätta växa. Vill du vara med på resan?Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Som specialpedagog blir du en central del av skolans/programenheters elevhälsa och en självklar samarbetspartner i arbetet med att utveckla och förbättra undervisningen och lärandet.
Som specialpedagog arbetar du tillsammans med programenheters elevhälsoteam, dina specialpedagogkollegor och undervisande lärare på respektive program.
Du kommer att:
• Arbeta tätt med elevhälsoteamet för att skapa bästa möjliga lärmiljö för våra elever.
• Leda och stödja gemensamma processer för att utveckla skolans pedagogiska arbete.
• Bidra till att förbättra undervisningen genom handledning och observationer i klassrummet.
• Arbeta förebyggande och hälsofrämjande med fokus på elevernas behov och lärande.
• Genomföra läs- och skrivutredningar i linje med kommungemensamma direktiv.
• Arbeta med elever i direkt undervisning.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värdesätter förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov. Du behöver kunna samarbeta, ha en god kommunikativ förmåga och ha ett positivt förhållningssätt. Uppdraget som specialpedagog kräver även att du kan planera och strukturera ditt arbete effektivt.
Du har specialpedagogexamen med en grundbehörighet som lärare på gymnasienivå med legitimation i ett eller fler ämnen. Meriterande är att du har erfarenhet av utredningsverktyg som LOGOS och Fonologia.
Intervjuer sker löpande så avvakta inte med din ansökan!
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
