2025-08-14
Ankarsrums skola, åk 7-9
Vi söker en ny specialpedagog till vår arbetsgrupp, är du vår nya kollega?
Tjänsten är en anställning inom Västerviks kommun, placerad på Ankarsrums skola. Som specialpedagog arbetar du med att främja varje elevs utveckling och lärande. Du ansvarar för att kartlägga elevers behov samt utforma, dokumentera, följa upp och utvärdera insatser. Du ingår i skolans elevhälsoteam och bidrar till skolans övergripande utveckling av lärmiljöer och pedagogik. För skolans pedagoger erbjuder du strukturerat stöd och reflektion kring undervisningen. I ditt ansvar ligger att skapa goda relationer till elever, föräldrar och kollegor. Du är en vuxen förebild för alla elever på skolan.
Din kompetens
Vi söker dig som har utbildning som specialpedagog samt legitimation att undervisa i årskurserna 7-9. Du har också tidigare arbetat med elever i behov av stöd och har mycket goda kunskaper i det svenska språket, i både tal och skrift.
För att lyckas och trivas hos oss behöver du ha god förmåga att samarbeta, vara lyhörd och ha lätt för att sätta dig in i andra människors perspektiv. Du behöver vara trygg i dig själv, stabil och ha god självinsikt. Du är bekväm med att arbeta självständigt men även i team sammanhang. Det är också viktigt att du är flexibel och lätt kan anpassa dig till ändrade omständigheter i verksamheten.
Relationellt arbete är centralt. Det är av stor vikt att du har ett relationellt synsätt. I det relationella lärandet skapar vi miljöer och undervisning där eleverna känner sig sedda, vi utvecklar individuella anpassningar och har positiva förväntningar på eleven. Det är viktigt för din roll att du har en väl utvecklad pedagogisk förmåga och arbetar med värme och engagemang för våra elevers bästa. Övrig information
Tjänsten omfattas av registerkontroll. Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik. Besök även den här länken för mer information: https://www.vastervik.com/flytta-till-vastervik/hittahem/
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
(http://www.vastervik.se/jobba-hos-oss)
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag!
