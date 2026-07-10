Specialpedagog 100%
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2026-07-10
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Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision – att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, " Det är viktigt för oss att det går bra för dig" , genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål. Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar – gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat. Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Specialpedagog 100% tillsvidaretjänst
På Drottning Blanka Gymnasieskola Odenplan blir du en del av en varm och drivande gemenskap där cirka 700 elever och 60 medarbetare tillsammans skapar en dynamisk och utvecklande skolmiljö. Här finns utrymme att växa, både som elev och som kollega.
Vi erbjuder åtta olika program med flera inriktningar och profiler, både högskoleförberedande och yrkesprogram. Den bredden skapar en levande skola fylld av möjligheter, variation och nya perspektiv. Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas där vi tillsammans vidareutvecklar våra program och vår profil. Hos oss möter du engagerade och kompetenta kollegor som brinner för sitt uppdrag. Vi arbetar nära varandra med ett gemensamt fokus: att varje elev ska nå sina mål och få rätt stöd att övervinna de utmaningar som kan uppstå längs vägen.
I augusti tar vi dessutom nästa steg i vår resa när vi flyttar in i nyrenoverade, moderna lokaler, en inspirerande miljö som skapar ännu bättre förutsättningar för lärande, samarbete och trivsel. Hos oss genomsyras verksamheten av engagemang, glädje och en stark känsla av tillsammans. Här gör vi skillnad, varje dag.
Ditt uppdrag
I rollen som specialpedagog hos oss kommer du att ingå i vårt elevhälsoteam som består av kurator, SYV, skolsköterska, skolledning och socialpedagog.
Du kommer att arbeta med att kartlägga elevers och undervisningsgruppers pedagogiska behov, ansvara för pedagogiska utredningar och skriva åtgärdsprogram. Du kommer även att jobba både förebyggande och främjande med att planera för att hitta arbetsformer som fungerar för våra elever, samarbeta med och handleda lärare samt göra lektionsbesök.
Din profilVi söker dig som tycker om att arbeta i team. Du har en god hand med människor, framförallt ungdomar. Du arbetar systematiskt och dokumenterar löpande ditt arbete. Du tar ansvar över dina uppgifter. Du kommer framför allt att arbeta i SchoolSoft och StudyBee. Vi kommer även att arbeta i ett helt nytt system, DF respons.
Vi erbjuderSom en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, och pensionsrådgivning
Till följd av skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och gymnasiet. Publiceringsdatum2026-07-10Övrig information
Vi söker nu 1 specialpedagog på 100% till vårt team.
Tjänsten är tillsvidareanställningar med 6 månaders provanställning och omfattningen heltid. Tillträde enligt överenskommelse eller 20260811.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Lägg in CV, personligt brev och styrk din examen. Vid en eventuell anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Tillsättningen kan komma att ske innan sista ansökningsdagen. Vid frågor kring tjänsten, kontakta Maria Dahlin rektor maria.dahlin@cybergymnasiet.se
, 08 410 410 06.Annons
Vi är anslutna till kollektivavtal via Almega.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Vi är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
Box 2546 (visa karta
)
403 17 GÖTEBORG Arbetsplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Kontakt
Rekryterare
Maria Dahlin maria.dahlin@cybergymnasiet.se Jobbnummer
9999765