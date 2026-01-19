Speciallärare vikariat vt 26 till Nödingeskolan
2026-01-19
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Nödingeskolan är tillsammans med Kyrkbyskolan en PALS-skola och en F-6 enhet.
Lågstadiet är på Nödingeskolan och på andra sidan skolgården går mellanstadiet på Kyrkbyskolan och tillsammans är det ca 650 elever. Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Stötta och undervisa elever och vara ett bollplank till pedagogerna. Samarbeta med befintlig specialpedagog/speciallärare och delta i skolans utvecklingsarbete. Arbetet kommer att vara både på individ- grupp och organisationsnivå. Kvalifikationer
Legitimerad speciallärare och ha erfarenhet av att arbetat i yrket. Övrig information
