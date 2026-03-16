Speciallärare till Grebbestadskolan
2026-03-16
Grebbestadskolan är en F-6 skola med ca 185 elever.
Skolans gemensamma förhållningsätt är att alla elever skall lyckas och där alla elevers inneboende kraft utvecklas. Vi strävar efter att skapa pedagogisk tillgänglighet genom att vi ständigt anpassar den didaktiska, rumsliga, och sociala miljön för att hitta en fungerande lärmiljö där lärande fungerar och eleven utvecklas. Genom lärarens medvetna förhållningsätt motiveras eleverna till ett aktivt ansvarstagande för sitt eget och andras lärande.Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
Tjänsten förutsätter att du har ett engagerat pedagogiskt ledarskap, vågar och vill möta skolans framtida utmaningar tillsammans med dina kollegor, skolledningen och skolans elever. Du kommer att arbeta i nära samarbete med både rektor, lärare, elever och vårdnadshavare.
Du samverkar i skolans arbetslag som kräver organisations-, samarbetsförmåga, stort egenansvar, flexibilitet och att du delar vår glädje att utvecklas i team.
I din arbetsdag så kan dessa arbetsuppgifter ingå:
- Planera och genomföra undervisning anpassad till elever med särskilda behov både på gruppnivå och individnivå.
- I samarbete med skolans lärare utveckla undervisningen, genomföra pedagogiska utredningar och bedömningar.
- Ge stöd och handledning till lärare i arbetet med elever i behov av särskilt stöd.
- Samarbeta med föräldrar och vårdnadshavare för att skapa en positiv lärmiljö.
- Delta i elevhälsoteam och bidra till skolans utvecklingsarbete.Kvalifikationer
- Legitimerad lärare med speciallärarexamen. Det är meriterande om du har behörighet i SVA.
- Erfarenhet av arbete med elever i låg- och mellanstadiet.
- Goda kunskaper om olika pedagogiska metoder och verktyg för att stödja elever med särskilda behov.
- Engagemang för att skapa en inkluderande och stödjande lärmiljö.
Goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid avsaknad av behöriga sökande kan det bli aktuellt att anställa någon på tidsbegränsad anställning enligt skollagen, som obehörig lärare.
Vi erbjuder
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde 2026-08-11.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och giltig ID-handling ska visas upp före anställning.
Upplysningar
Upplysningar om uppdraget och verksamheten lämnas av rektor Ulrika Bogren, 0525-184 75.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken senast den 15 april 2026.
Intervjuer sker löpande.
För att bli aktuell för anställning hos oss krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
- Vid behov uppvisar giltigt körkort
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
- Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med annons- och bemanningsföretag i rekryteringen.
