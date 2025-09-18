Speciallärare till Enebackeskolan
2025-09-18
Enebackeskolan, som ligger i den vackra och natursköna kommunen Höör, söker nu ny medarbetare till vårt team av professionella pedagoger. Vi är en F-6-skola där vi arbetar tillsammans för att skapa en inspirerande och trygg lärandemiljö för våra elever.
Våra pedagoger beskriver att det bästa med Enebackeskolan är vårt starka team där vi stöttar varandra och arbetar tillsammans för att skapa en positiv lärande- och arbetsmiljö. Vi har också en skolledning som ger oss förtroende och tillit i vårt arbete. Vi har ett gott samarbete med vårdnadshavare vilket gör att vi tillsammans når långt med våra elever.
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
Som speciallärare arbetar du i nära samverkan med elever, lärare och elevhälsoteam för att identifiera behov samt planera, genomföra och följa upp olika insatser. Du spelar en central roll i skolans arbete med att skapa goda förutsättningar för varje elevs lärande.
Arbetet innebär att du stöttar elever både individuellt och i mindre grupper. Du är också delaktig i utvecklingen av undervisningen och skolans lärmiljö. Du blir en del av ett engagerat och kompetent team med tre specialpedagoger, där alla har liknande arbetsuppgifter. Tillsammans har ni ett gemensamt fokus: att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för varje elev.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som är utbildad speciallärare, gärna med inriktning mot matematik, och som brinner för att göra verklig skillnad i varje elevs lärande och utveckling. Du har god kunskap om pedagogiska kartläggningar, åtgärdsprogram och extra anpassningar, och du vet hur viktigt det är att möta varje elev utifrån deras unika behov och förutsättningar. Med din pedagogiska skicklighet och ditt helhetstänk skapar du strukturer och sammanhang som gör att eleverna känner sig trygga, sedda och motiverade. Du har ett positivt och hoppfullt förhållningssätt till eleverna och du ser möjligheter och styrkor där andra ser hinder.
Som kollega är du engagerad, nytänkande och generös med din kunskap, och du bidrar aktivt till en kultur där vi lyfter varandra och växer tillsammans. Hos oss är tillit en självklar grund i relationen till elever och vårdnadshavare, och i samarbetet med kollegor och skolledning.
Välkommen till en skola där vi tillsammans skapar framtidstro varje dag!
ÖVRIGT
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
