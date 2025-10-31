Speciallärare svenska 4-6
Västbergaskolan AB (Arbetslag 4-6) / Speciallärarjobb / Stockholm Visa alla speciallärarjobb i Stockholm
2025-10-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västbergaskolan AB (Arbetslag 4-6) i Stockholm
Vill du ha ett viktigt och stimulerande arbete där du både kan påverka och göra skillnad för våra elever? Västbergaskolan söker nu dig som är utbildad speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling.
Arbetsplatsbeskrivning
Vill du jobba på en skola som har:
• god stämning med ett öppet och välkomnande klimat
• goda elevresultat
• 25 elever i klasserna
• engagerad och skicklig personal
• välfungerande elevhälsoarbete med tydliga rutiner
• inkluderande förhållningssätt
• gemensamma regler som skapar trygghet och studiero
• god ekonomi där vi prioriterar verksamheten
• friskvårdsbidrag på 3000 kr per år
• trevlig matsal med fantastisk mat lagad från grunden
Västbergaskolan är en treparallellig F-9-skola där trygghet och kvalitet står i fokus.
Skolan har även en anpassad grundskola från förskoleklass till årskurs 9.
Vårt mål är att Västbergaskolan ska ge samtliga elever förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt kunskapsmässigt och i sin utveckling till trygga, självständiga individer.
För rätt person kan vi erbjuda en mycket förmånlig anställning och samarbete i ett team med en speciallärare som också är under rekrytering - kanske är ni ett välfungerande team som söker tillsammans? Se annons som ligger ute här på Platsbanken, sök på Västbergaskolan.Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Vi på mellanstadiet söker dig som är en erfaren, positiv och engagerad speciallärare mot yngre åldrar. Du ansvarar för specialundervisningen i åk 4-6, men arbetet sker i nära samarbete med vår specialpedagog där ni tillsammans följer och dokumenterar elevernas progression i deras lärande.
I de dagliga arbetsuppgifterna ingår bland annat kartläggning av elevernas behov, planering och genomförande av stödundervisning samt dokumentation. Tanken är att du följer elevernas kunskapsutveckling och arbetar både med att handleda lärarna och utföra direkta insatser både med enskilda elever, i mindre grupper samt i klass.Kvalifikationer
Du är legitimerad speciallärare och behörig i svenska åk F-6. Du har flera års erfarenhet och är skicklig i ditt relationsskapande samt inom språk-, skriv- och läsutveckling. Du har även god kunskap om och erfarenhet av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och tydliggörande pedagogik. Erfarenhet av undervisning på mellanstadiet är ett krav.
Du har förmågan att bygga relationer med elever och få deras förtroende, samtidigt som du är en tydlig vuxen.
Du har god förmåga att samarbeta med dina kollegor, för att eleverna ska få en trygg och lugn skoldag, med goda förutsättningar för inlärning. Inte minst trivs du med att arbeta i och med elevgrupper.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, god samarbetsförmåga och interaktion med elever och kollegor - vilket kan styrkas även vid referenstagning. Övrig information
Rekrytering kan komma att ske under ansökningsperioden.
Om anställningenErsättning
Ferietjänst, månadslön
Lönetyp: Månadslön
Anställningsvillkor
100%. Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: rekrytering-4-6@vastbergaskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västbergaskolan AB
(org.nr 556597-7609)
Klensmedsvägen 2 (visa karta
)
126 38 HÄGERSTEN Arbetsplats
Västbergaskolan AB (Arbetslag 4-6) Jobbnummer
9583025