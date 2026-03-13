Speciallärare inom gymnasieskolan
Strömsunds kommun / Speciallärarjobb / Strömsund Visa alla speciallärarjobb i Strömsund
2026-03-13
, Dorotea
, Krokom
, Åsele
, Vilhelmina
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömsunds kommun i Strömsund
, Östersund
eller i hela Sverige
För Strömsunds kommun är målet enkelt - alla ska trivas, ha kul på jobbet och få möjlighet att utvecklas och växa med sina arbetsuppgifter. Våra chefer har det viktiga uppdraget att se till att vi alla känner oss delaktiga, respekterade och ansvarstagande på jobbet.
Som kommun ansvarar vi bland annat för undervisning, vård och omsorg, samhällsbyggnad, arbetsmarknad, kultur och servicetjänster. Jobben vi gör får kommunen att fungera och det är betydelsefullt för invånarna - och skapar meningsfullhet i vår arbetsvardag.
Vi gör skillnad för människor dygnet runt, årets alla dagar. Vill du bli en del av vårt viktiga arbete? Välkommen med din ansökan!
Gymnasieskolan Hjalmar Strömerskolan söker speciallärare inför hösten 2026. Skolan har cirka 250 gymnasieelever fördelade på tio nationella program samt introduktionsprogrammen. Hjalmar Strömerskolan är en mindre och personlig skola med fokus på goda studieresultat, internationella samarbeten och nära kontakt mellan elever och personal.
Vi bedriver verksamheten i nära samarbete med det lokala näringslivet och andra organisationer. Skolan är certifierad som Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege, samt examinerar även diplomerade gymnasieekonomer. Vi arbetar aktivt med kunskaps- och värdegrundsuppdraget och har en god struktur för det systematiska kvalitetsarbetet.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Som speciallärare hos oss arbetar du nära elever, lärare, mentorer, specialpedagog och övriga professioner i elevhälsoteamet för att skapa goda förutsättningar för lärande på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du blir en viktig del i arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och utveckling av inkluderande undervisning på våra gymnasieprogram.
I denna roll samarbetar du med specialpedagogen i frågor som rör kartläggningar, anpassningar, pedagogiska bedömningar och det övergripande stödarbetet. Ert gemensamma uppdrag är att ge elever och lärare bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling. Rollen kan även innebära att du ingår i elevhälsoteamet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med speciallärarutbildning, gärna med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling, matematik eller intellektuell funktionsnedsättning. Det är meriterande om du har erfarenhet av elever i behov av stöd, gärna på gymnasienivå, samt har god kunskap om och kan tillämpa styrdokumenten.
Vi söker dig som är relationsskapande, kommunikativ och lyhörd i mötet med elever och kollegor. Du är intresserad av att utveckla dig själv och ditt sätt att arbeta och vågar tänka i nya banor. Du har grundläggande datorvana för att kunna använda de IT-verktyg vi har för undervisningen.
ÖVRIGT
Vi har gjort ett genomtänkt val av kanaler för den här rekryteringen. Vi vill inte bli kontaktade av försäljare, vänligen respektera detta. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312063". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömsunds kommun
(org.nr 212000-2486) Kontakt
Rektor Hjalmar Strömerskolan
Ralf Sjödin ralf.sjodin@stromsund.se 0670-16160 Jobbnummer
9795752