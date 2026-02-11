Speciallärare i Svenska/SVA - åk F-3
Sunne i Värmland är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Här finns ett rikt föreningsliv där du kan utöva dina intressen. På fem minuter tar du dig mellan spabesöket, shoppingen, skogspromenaden, teatern, badet, golfrundan, skidåkningen eller vad du nu väljer. Kommunen är känd för sina många arrangemang, sin berättartradition och ett varierat näringsliv med små och medelstora företag. Välkommen! Läs mer om Sunne på sunne.sePubliceringsdatum2026-02-11Beskrivning
Nu utökar vi med en speciallärare på Skäggebergsskolan och Gräsmarks skola.
Tjänsten är fördelad 60% till Skäggebergsskolan och 40% till Gräsmarks skola med inriktning mot Åk F-3 med fokus på skriv- och läsutvecklande undervisning. Sunne kommun strävar efter att ge alla elever de bästa förutsättningarna för att lyckas. Vi söker nu en engagerad och behörig speciallärare i svenska som vill vara med och göra skillnad. Sunne kommuns skolor organiserar utbildningen utifrån grundsynen att barn och elever kan och vill lära och utvecklas samt med medvetenheten om att utveckling kräver långsiktighet, uthållighet och helhetsperspektiv. Vi utvecklar undervisningen i våra verksamheter utifrån språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och differentierad undervisning. Vi ser att det är viktigt att delta på arbetslagstid för gemensamma samtal, lärande och utveckling samt samverkan över stadiegränser. Du kommer tillhöra Sundsvik skolområde, där ingår Skäggebergsskolan, Svensby skola och Gräsmarks skola. Skolans elevhälsoteam består av kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, speciallärare samt rektorer och biträdande rektor. Dina arbetsuppgifter
- Undervisa och stödja elever i sin skriv- och läsutveckling.
- Utveckla och anpassa undervisningsmaterial och metoder för att möta individuella elevers behov.
- Samarbeta med lärare, specialpedagoger, elevhälsan och vårdnadshavare för att skapa en inkluderande lärmiljö.
- Genomföra bedömningar och utvärderingar för att följa upp elevers framsteg.
- Bidra i att utforma och utvärdera åtgärdsprogram.
- Delta i fortbildning och utvecklingsarbete inom skolan där du även kan komma att handleda.
- Delaktig vid eventuell lovskola
I din roll som speciallärare kommer du att möta engagerade lärare och nyfikna elever som behöver just dina kompetenser. Tillsammans skapar ni rätt förutsättningar utifrån ett salutogent synsätt med samverkan i främjande och förebyggande arbete. Målet är att skapa tillgängliga lärmiljöer genom god ledning och stimulans i undervisningen. Som speciallärare kommer du att handleda pedagoger på organisation-, grupp- och individnivå. Du kommer vara ett stöd i processer och utförande av dokumentation, kartläggning, extra anpassningar och åtgärder. Du kommer att ha elevnära arbete och samverka med lärare för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd, även utföra stöd i grupp och enskilt. Utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete är också något som ingår i din roll samt att samverka med externa verksamheter och myndigheter såsom socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och habiliteringen. Du är en del av skolans elevhälsoteam tillsammans med skolledning, kuratorer, skolsköterskor, speciallärare och specialpedagoger. Kvalifikationer
- Legitimerad speciallärare med behörighet i svenska.
- Erfarenhet av att arbeta med elever med särskilda behov.
- Goda kunskaper i anpassade undervisningsmetoder och pedagogiska verktyg.
- Förmåga att skapa en trygg och stödjande lärmiljö.
- God samarbetsförmåga och kommunikationsfärdigheter.
Vi söker dig som är speciallärare, har lärarlegitimation och specialpedagogisk kompetens med inriktning svenska. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. I din yrkesroll måste du kunna skapa goda kontakter med barn och vuxna. Du är ansvarsfull, har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Om du har kunskap om samt har erfarenhet av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt differentierad undervisning är det meriterande. För tjänsten behöver du ha kunskaper att hantera digitala verktyg i ditt dagliga arbete. Sunne kommuns skolor använder sig primärt av verktygen Schoolsoft och Microsoft Teams.Anställningsvillkor
Giltigt B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav. I tjänsten ingår resor mellan skolor.
Innan anställning kan ske skall giltigt utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Intervjuer sker löpande under rekryteringsperioden och anställningsbeslut kan tas innan sista ansökningsdag. Anställningen är en semestertjänst. Provanställning kan komma att tillämpas.
Sunne kommun tar emot ansökningar via länken i annonsen och meddelande om tjänsten ges via din inloggning i systemet. Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
