Speciallärare åk 7-9, Attarpsskolan 7-9
2025-09-17
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
Vi söker dig som vill arbeta som speciallärare på vår trevliga högstadieskola - Attarpsskolan 7-9!
Tillsammans med lärarkollegor kommer du arbeta med att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter. Du kommer också att göra logosutredningar. Undervisningen kommer övervägande del att ske på vårt Resurscentrum och en mindre del kommer att vara kopplad till ordinarie klassorganisation. Du kommer att ha en viktig roll i att handleda arbetslagen och utveckla undervisningen på hela skolan.
Ihop med fantastiska elever och hjälpsamma kollegor får du ett omväxlande och spännande jobb! För oss på Attarpsskolan 7-9 är det kollegiala lärandet en viktig del i att utveckla vår skola för en ännu mer tillgänglig och språkutvecklande undervisning.
Välkommen till oss
Attarpsskolan är en 7-9 skola med ca 445 elever och ca 50 anställda. Vi finns 1 mil norr om Jönköping och det är lätt att ta sig hit med kommunens kollektivtrafik.
Attarpsskolan är en 7-9 skola med ca 445 elever och ca 50 anställda. Vi finns 1 mil norr om Jönköping och det är lätt att ta sig hit med kommunens kollektivtrafik.

Här får du en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare och en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi arbetar efter Utbildningsförvaltningens kärnvärden; gemenskap, engagemang och nytänkande. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas. Vi beskriver vår skola med tre ord; glädje, trygghet och kompetens.
Din kompetens
Vi söker dig som har lärarlegitimation och speciallärarutbildning. Är du i slutet av din utbildning är du också välkommen att söka. Meriterande är om du har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd.
Som person är du initiativrik och tar på ett naturligt sätt ansvar för att utveckla ditt arbete. Vi värdesätter en positiv elevsyn och att du är relationsskapande samt får dina relationer med eleverna att växa. Du är flexibel och har förmåga att intressera, entusiasmera och engagera. Vi ser dig som en viktig del i en helhet som arbetar för att alla elever skall nå sina mål. Vidare är du kommunikativ och har lätt att bygga relationer och samarbeta även med vårdnadshavare och kollegor.
Du är väl förankrad i grundskolans uppdrag och dess styrdokument. Du har goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift samt har grundläggande IT-kunskaper.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som speciallärare.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
