Speciallärare 4-9

2025-08-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos Stift Carpe Diem i Stockholm
På Fredrikshovs slotts skola går cirka 300 elever. Skolan är indelad i två enheter, Fritids/F-3 samt 4-9. Tack vare våra avgångselevers akademiska resultat, har Fredrikshovs slotts skola placerat sig bland de fem bästa grundskolorna i Sverige i skolverkets statistik under ett flertal år. Genom att skolan bildar en helhet från förskoleklassen till nionde årskursen skapas möjlighet att utveckla arbetssätt med kontinuitet och långsiktighet, vilket gör att kunskaper och färdigheter metodiskt byggs på till högsta möjliga nivå för eleven.
Vi söker nu en erfaren och driven legitimerad speciallärare som är intresserad av att jobba i årskurserna 4-9 på vår fantastiska skola.
Vi söker dig som är behörig speciallärare för de högre åldrarna, är erfaren och med pondus, värme och kompetens ingjuter höga förväntningar på eleverna och vill vara med och utveckla Sveriges bästa skola. Du är intresserad av barn och ungdomars utveckling och att ta del av deras skilda erfarenheter för att kunna följa alla elever mot målen. Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och genomföra undervisning och stöttar eleven utifrån elevens specifika svårigheter. Du genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska screeningar vars mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet. Du bidrar även med din kompetens i arbetet med pedagogiska utredningar, anpassningar och åtgärdsprogram. Du har ett stort engagemang för skolfrågor, älskar att vara bland barn och har lätt att skapa relationer till dem och deras vårdnadshavare. Du är van att möta krävande föräldrar och kan själv leda och ansvara för möten med vårdnadshavare. Du har lätt att samarbeta med andra och har ett positivt och konstruktivt förhållningssätt till ditt uppdrag. Du har en stark tro att alla elever kan lyckas.
Du har vidare lätt för att kommunicera i tal och skrift och är tydlig men respektfull och på så sätt skapa förtroende hos andra pedagoger, föräldrar och elever.
Du kommer som speciallärare arbeta i vårt elevhälsoteam nära skolans kurator, andra speciallärare, skolsköterska samt skolledning. Det är viktigt att du kan anpassa dig till ändrade omständigheter och snabbt kan ändra ditt synsätt eller förhållningssätt. I din roll ser vi gärna att du tycker om att ta initiativ och vill utveckla din undervisning. Vi lägger stor vikt vid sociala och relationella kompetenser samt personlig lämplighet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %.
Krav på att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig enligt bestämmelser i 2 kap- 31-33 §§ i skollagen.
Intervjuer sker löpande och erbjudande om tjänst sker snarast därefter.
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: martina@fredrikshov.se Arbetsgivarens referens
, http://www.fredrikshov.se
Fredrikshovsgatan 6 (visa karta
)
115 23 STOCKHOLM Arbetsplats
