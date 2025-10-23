Speciallärare
2025-10-23
Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en speciallärare som ska arbeta med våra elever i SU-gruppen, årskurs 4-6 till Lindängenskolan!
Du kommer att arbeta som speciallärare tillsammans med behöriga ämneskollegor, speciallärare, elevkoordinatorer och medarbetare på vårt fritidshem i åk 4-6. Du kommer att ansvara för att undervisa eleverna i den särskilda undervisningsgruppen i Sve/Sva, Ma och SO och ge särskilt stöd i alla förekommande ämnen. Du kommer att vara medmentor tillsammans med elevernas mentorer i respektive årskurs. Särskilt stöd till andra elever i årskurs 4-6 kan förekomma. Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare åk 4-6 och har en speciallärarexamen. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som speciallärare på mellanstadiet eller som lärare i särskild undervisningsgrupp är det meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att utreda elevernas behov av särskilt stöd.
Du behöver ha god kunskap i skolans styrdokument och förmågan att tillämpa det i ditt dagliga arbete. Din dokumentation är ändamålsenlig och du använder dig av det i ditt arbete som ett pedagogiskt verktyg för att följa elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. Det är viktigt att du har god didaktisk- och pedagogisk förmåga samt att du har kunskap kring relevanta digitala verktyg och kompensatoriska hjälpmedel. Målet med ditt arbete är att ge eleverna strategier för att lära sig att lära. Din undervisning präglas av en positiv lärmiljö där eleverna är aktiva i sitt lärande.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
Varmt välkommen till Lindängenskolan! Vi är en resursstark och värdestyrd grundskola. Vi har som ambition att våra ca 500 elever i åk F-9 varje dag skall möta en utmärkt undervisning och ett främjande mentorskap. På vår skola arbetar vi tillsammans, lär av varandra och vi har goda förutsättningar att i lärmiljöer, material, digitalt forma vår undervisning för Varje elevs bästa skola. Som medarbetare prioriterar vi din goda arbetsmiljö för balans arbete/fritid. Hos oss ingår du i ett team specialpedagoger och speciallärare där vi tillsammans har förutsättningar till samplanering och sambedömning. Möjligheter att omvärldsbevaka så att du kan utvecklas i din yrkesroll. Tillsammans med dina kollegor arbetar vi för en skola som andas studiero och gemenskap. Våra elever lär sig förstå viljan till ansträngning i studier och motivation för vad skolarbetet betyder nu och för varje elevs framtid. För att lyckas har du förutsättningar i samarbete med dina kollegor. Du ingår i skolans Elevhälsoteam, ett stort och välutbildat EHT team och av skolledning. På vår skola har vi tillsammans en vilja till handling!
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2025-01-07Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
