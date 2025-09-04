Speciallärare
Avesta kommun, Domarhagen Högstadiet / Speciallärarjobb / Avesta Visa alla speciallärarjobb i Avesta
2025-09-04
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avesta kommun, Domarhagen Högstadiet i Avesta
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Domarhagsskolan är en 7-9-skola i centrala Avesta kommun. Vi ligger vägg i vägg med Karlfeldtgymnasiet och delar vissa lokaler med dem. Vi har i nuläget 320 elever på skolan.
Personalen är engagerad och vi arbetar i enlighet med den gemensamt framtagna spelplanen. Där är professionalitet, respekt och mod tre nyckelord. Begreppet #aktivtsnäll leder oss i vårt målinriktade och främjande arbete för trygghet och studiero. I enlighet med det tänket har vi också valt att vara en mobilfri skola.
Vi tror på lärarens förmåga att leda eleverna framåt. Som lärare hos oss ingår du i ett arbetslag och du är också en del av ett ämneslag.
Har vi väckt din nyfikenhet? Är du en engagerad lärare som vill vara med och utvecklas på vår arbetsplats? Då är du välkommen att söka till oss!
Vi söker en speciallärare till Domarhagsskolans rektorsområde. I tjänsten ingår både arbete med elever i mindre grupp samt uppdrag som specialpedagog med lärare i deras undervisningsgrupper. I uppdraget ingår också kartläggning och ansvar för struktur och planering för elever i behov av särskilt stöd.
Vi söker dig som är examinerad specialpedagog/speciallärare.
Som person är du flexibel och strävar efter ett gott samarbete med dina kollegor och externa aktörer för elevernas bästa. Du har en förståelse för olika professioners uppdrag och ser möjligheterna till ett ömsesidigt utbyte i strävan att eleverna ska må bra och ges möjlighet att utvecklas mot utbildningens mål.
Som specialpedagog/speciallärare ingår du i ett team som målmedvetet arbetar för att höja skolans måluppfyllelse med stort fokus på elevens egen utveckling. I ditt arbete har du nära samarbete med lärare, mentorer och resursteamet.
I arbetsuppgifterna ingår hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbete. Urval och intervjuer görs löpande under ansökningstiden och därför ser vi fram emot din ansökan idag. För all anställning krävs utdrag ur belastningsregistret så beställ ditt redan idag! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276153/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262) Arbetsplats
Avesta kommun, Domarhagen Högstadiet Kontakt
Biträdande rektor
Kajsa Orre Engvall kajsa.orre-engvall@avesta.se 0226-645601 Jobbnummer
9492961