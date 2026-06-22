Speciallärare 100 %
Sidsjö Fristående Grundskola AB / Speciallärarjobb / Sundsvall Visa alla speciallärarjobb i Sundsvall
2026-06-22
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Speciallärare
Sidsjö Fristående Grundskola söker dig som är speciallärare. Du kommer att arbeta både övergripande i vårt EHT, men även direkt mot mentorer, elevgrupper och elever i behov i årskurserna 7-9. Vi ser av stort värde att du sprider engagemang, att du är en god lagkamrat samt att du sätter elevernas utveckling främst.
Välkommen till en skola som präglas av värme, engagemang och arbetsgemenskap. Vi arbetar dagligen med våra nära relationer till eleverna och därmed deras kunskapsinhämtning. För att söka denna tjänst, vänligen mejla ditt CV med ett personligt brev om dig och varför du söker till oss. Din ansökan vill vi ha senast 10 augusti. Maila till anna.lantz@sfg.sePubliceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Du behöver vara organiserad, noggrann och ansvarsfull. Du behöver ha god samarbetsförmåga och kunna vara flexibel. Vi ser gärna att du är van vid att arbeta målinriktat utifrån mål och styrdokument och det är önskvärt att du är förtrogen med digitala verktyg. Viktigt är också att du är lösningsfokuserad och att du tillsammans med oss alltid sätter eleverna i centrum!
• Lärarlegitimation
• Utbildad speciallärare är ett krav.
• Andra utbildningar, kurser inom området är meriterande.
• Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
• Erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd är meriterande.
• Annan erfarenhet inom skola och pedagogik i övrigt är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: anna.lantz@sfg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Speciallärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sidsjö Fristående Grundskola AB
(org.nr 556731-4595)
Paviljongvägen 31 (visa karta
)
852 40 SUNDSVALL Arbetsplats
Sidsjö Fristående Grundskola Kontakt
Biträdande rektor åk 7-9
Anna Lantz anna.lantz@sfg.se Jobbnummer
9972715