Specialkock Thailändsk matlagning
Thanakorn Bamrungket AB / Kockjobb / Gnesta Visa alla kockjobb i Gnesta
2026-07-13
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Tip's Thai Restaurang & Sushibar i Gnesta söker en erfaren och engagerad specialkock med gedigen kunskap inom det thailändska köket. Vi söker dig som har passion för autentisk thailändsk matlagning och vill arbeta i en restaurang där kvalitet och smak står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Som specialkock kommer du att:
Tillaga autentiska thailändska rätter enligt traditionella recept.
Förbereda råvaror och planera det dagliga arbetet i köket.
Säkerställa hög kvalitet på matlagningen samt följa gällande livsmedels- och hygienbestämmelser.
Bidra till menyutveckling och upprätthålla restaurangens höga kvalitetsstandard.
Samarbeta med övrig kökspersonal för en effektiv och välfungerande verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av thailändsk matlagning.
Har god kunskap om traditionella thailändska råvaror, kryddor och matlagningstekniker.
Är ansvarstagande, noggrann och stresstålig.
Kan arbeta både självständigt och i team.
Behärskar thailändska i tal och skrift.
Kan arbeta kvällar och helger, vilket är ett krav.
Språk
Thailändska – krav.
Svenska och/eller engelska är meriterande.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning (provanställning kan komma att tillämpas).
Omfattning: Heltid.
Arbetsplats: Tip's Thai Restaurang & Sushibar, Gnesta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: Tbamrungket@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thanakorn Bamrungket AB
(org.nr 559242-3015)
Borg Utsikten 1 (visa karta
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646 92 GNESTA Jobbnummer
10001868