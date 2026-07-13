Specialkock Thailändsk matlagning

Thanakorn Bamrungket AB / Kockjobb / Gnesta
2026-07-13


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Tip's Thai Restaurang & Sushibar i Gnesta söker en erfaren och engagerad specialkock med gedigen kunskap inom det thailändska köket. Vi söker dig som har passion för autentisk thailändsk matlagning och vill arbeta i en restaurang där kvalitet och smak står i fokus.

Publiceringsdatum
2026-07-13

Dina arbetsuppgifter
Som specialkock kommer du att:
Tillaga autentiska thailändska rätter enligt traditionella recept.
Förbereda råvaror och planera det dagliga arbetet i köket.
Säkerställa hög kvalitet på matlagningen samt följa gällande livsmedels- och hygienbestämmelser.
Bidra till menyutveckling och upprätthålla restaurangens höga kvalitetsstandard.
Samarbeta med övrig kökspersonal för en effektiv och välfungerande verksamhet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av thailändsk matlagning.
Har god kunskap om traditionella thailändska råvaror, kryddor och matlagningstekniker.
Är ansvarstagande, noggrann och stresstålig.
Kan arbeta både självständigt och i team.
Behärskar thailändska i tal och skrift.
Kan arbeta kvällar och helger, vilket är ett krav.

Språk
Thailändska – krav.
Svenska och/eller engelska är meriterande.

Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning (provanställning kan komma att tillämpas).
Omfattning: Heltid.
Arbetsplats: Tip's Thai Restaurang & Sushibar, Gnesta.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: Tbamrungket@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Thanakorn Bamrungket AB (org.nr 559242-3015)
Borg Utsikten 1 (visa karta)
646 92  GNESTA

Jobbnummer
10001868

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