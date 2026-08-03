Verksamhetsutvecklare inom Flexibilitet i elnät (Vikariat)
E.ON Sverige Aktiebolag / Elektronikjobb / Malmö Visa alla elektronikjobb i Malmö
2026-08-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-03Om företaget
Vår avdelning Energisystem inom enheten Drift & Energisystem är en del av den satsning vi kallar för PROACTIVE.ON vars syfte att förstärka vår organisation med ett tydligt ansvar för hela energisystemet. I och med den energiomställning och kraftfulla elektrifiering som pågår samt till följd av teknikutveckling och digitalisering öppnas behov av fler lösningar för att möta efterfrågan såväl från kapacitetsperspektivet som från anslutningsperspektivet. Här har vi på Energisystem en viktig och avgörande roll. Genom flexibla energilösningar i vårt elnätssystem bidrar vi till en mer flexibel elanvändning, varje dag, och vi söker nu dig som vi vill vara med oss på den här resan.
Din roll
Som vikarierande verksamhetsutvecklare inom flexibilitetslösningar blir du en del av en förändringsresa som sker här och nu - där du kommer ha en nyckelroll i att lösa kapacitetsbrist genom flexibla energilösningar. Du ansvarar för att leda, utveckla och förbättra vår flexibilitetsprocess i syfte att ansluta kunder till vårt elnät på ett mer hållbart och smartare sätt utan att bygga mer nät. Vilket görs med flexibilitetsmarknader, villkorade avtal och omkopplingar i nätet. En viktig del i rollen är bygger på samarbetet med dina kollegor inom avdelningen men också kollegor från andra delar av organisationen.
Tjänsten är ett vikariat fram till September 2027
Om dig vi söker
Vi söker dig som har en avslutad högskoleutbildning inom teknik i kombination med en nyfikenhet och intresse för den energiomställning vi befinner oss i. Vi ser att du har erfarenhet av att jobba med processer eller driva projekt med förståelse för hur en process är uppbyggd och går till. Möjligtvis kommer din erfarenhet från industrin, konsultbolag eller likvärdig verksamhet till energibranschen.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som är nyfiken och har ett genuint intresse för utveckling och förbättringsarbete samtidigt som du inte är rädd för att testa dig fram. Du värdesätter goda samarbeten och har förmågan att få med dig andra på denna förändringsresan som vi befinner oss på. Därtill är du duktig på att bygga relationer samtidigt som du har ett stort kundfokus i det du gör.
Hur är det hos oss?
Din närmsta chef, Erica Niemi, ser fram emot att välkomna dig in i gänget och är stolt över att vi har ett öppet klimat med inkluderande kultur där vi som grupp alltid stöttar varandra. Erica drivs av att tänka framåt och är mån om att få med alla på vägen dit vi ska. Tillsammans har vi ett viktigt uppdrag att möjliggöra ett hållbart energisystem samtidigt som vi stärker E.ON's position i framkant av energiomställningen!
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är 17 augusti 2026.
För frågor om tjänsten, fråga rekryterande chef:
Lovisa Bielke, Lovisa.Bielke@eon.se
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Unionen, Unionen.EED@eon.se
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Michael Andersson, Ledarna, +46 705 250129
Mats Lundberg, SEKO, +46 730 499778 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "459". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E.ON Sverige Aktiebolag
(org.nr 556006-8420), https://jobs.eon.com/
211 36 MALMÖ Arbetsplats
E.ON Energidistribution AB Kontakt
E.ON Recruiting Team careers@eon.com Jobbnummer
10018389