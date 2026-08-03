Vikarierande fysioterapeut till enheten för SVU/Korttid
Malmö kommun / Sjukgymnastjobb / Malmö Visa alla sjukgymnastjobb i Malmö
2026-08-03
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Ref: 20261743
Vi söker nu en engagerad fysioterapeut som önskar vikariera i vårt vårdplaneringsteam inom enheten SVU/Korttid!
Hos oss får du ett självständigt och utvecklande arbete där du tillsammans med ett tvärprofessionellt team arbetar för att skapa trygga och säkra hemgångar från sjukhus samt följer upp insatser på korttidsvistelse. Du erbjuds en gedigen introduktion som anpassas efter din erfarenhet, kunskap och individuella behov.
Vi är ett team som trivs mycket bra tillsammans och där vi sätter laget före jaget. Vi hjälps åt i våra ärenden för att skapa en helhetssyn kring den enskilde. Teamet består av 10 socialsekreterare, 5 sjuksköterskor, 3 arbetsterapeuter, 3 fysioterapeuter samt 1 assistent. Tillsammans bidrar vi med olika erfarenheter och kompetenser som berikar verksamheten.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut i vårdplaneringsteamet ansvarar du för en trygg och säker hemtagning av patienter från slutenvården samt uppföljning på korttidsvistelse. Du arbetar utifrån ett individcentrerat förhållningssätt med fokus på att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt, delaktigt och meningsfullt liv som möjligt.
Tillsammans med dina kollegor planerar du för hemgång från sjukhus genom digitala planeringar, personliga möten eller telefonkontakt. Arbetet innebär även att du gör bedömningar och överrapporteringar enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) till andra verksamheter i samband med hemgång från sjukhus och korttidsboende.
Du samverkar dagligen med flera olika yrkesgrupper både internt och externt. En viktig del av arbetet är att skapa goda relationer med närstående samt samarbeta nära socialsekreterare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter för att ge brukare och närstående trygghet och god service.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Läs gärna vår kollegas intervju här: https://malmo.se/Jobb/Vi-jobbar-i-Malmo-stad/Sofia-Ramos-Knudsen-fysioterapeut.htmlKvalifikationer
Krav för tjänsten:
Legitimerad fysioterapeut (180 hp)
Tidigare erfarenhet som fysioterapeut inom kommunal verksamhet och/eller inom slutenvården/primärvården
Tidigare erfarenhet av SVU-processen
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
God insikt om gällande lagstiftning, fastställda mål och riktlinjer
God datorvana
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Tvärprofessionellt arbete
Mina planer/Procapita
Som person är du positiv, engagerad och öppen för nya utmaningar. Med en rätt inställning bidrar du till ett gott arbetsklimat för att främja ett gott samarbete. Då vi arbetar i team ställer vi höga krav på din förmåga att kunna samarbeta med andra.
I ditt dagliga arbete bemöter du patienter, anhöriga och kollegor på ett respektfullt och professionellt sätt. Du har god servicekänsla och kommunikationsförmåga samt är lyhörd för patienternas individuella behov.
Då vi arbetar i en snabb process ställer vi krav på att du har en god förmåga att kunna ställa om vid oförutsedda förändringar. Arbetet kräver också att du har god insikt om gällande lagstiftning, fastställda mål och riktlinjer. Du kommer att erbjudas en gedigen introduktion som vi anpassar utifrån dig som person samt din kunskap och erfarenhetsnivå.
Vi är måna om att ha rätt person på rätt plats och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Myndighetsavdelningen i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är organiserad i tre enheter varav en ansvarar för samverkan och planering vid utskrivning från slutenvården samt uppföljning av korttidsbeslut. I dagligt tal kallar vi oss SVU, en förkortning av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Enheten består av cirka 80 medarbetare uppdelat i tre sektioner med tvärprofessionella team innefattande socialsekreterare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter/ sjukgymnaster och assistent. Professionerna i teamet beslutar utifrån sina uppdrag om behov av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/Jobb.html
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat på ett år med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 1/10 eller enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande! Välkommen med din ansökan redan idag.Övrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Utdraget vi vill se är "kontroll av egna uppgifter" och du behöver själv begära ut det via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261743". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendegatan 1 (visa karta
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211 35 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig företrädare Fysioterapeuterna
John Sanderberg john.sanderberg@malmo.se +46709105271 Jobbnummer
10018377