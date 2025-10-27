Specialistutbildad undersköterska 100% Kavlagården
Vardaga AB / Undersköterskejobb / Jönköping Visa alla undersköterskejobb i Jönköping
2025-10-27
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vardaga AB i Jönköping
, Haninge
, Borås
, Mjölby
, Motala
eller i hela Sverige
Nu söker vi en specialistutbildad undersköterska för tillsvidareanställning. Tjänsten är dagtid mån till fredag och vi erbjuder utbildning och flera förmåner.
Inom Vardaga är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig: * Utbildning via vår egen utbildningsorganisation Lära * Förmånsportal med rabatter och förmåner * Coachande och stöttande chefer nära dig * Tydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra boende * Karriär- och utvecklingsmöjligheter * Friskvårdsbidrag, skobidrag och arbetskläder * Kollektivavtal
Om rollen Din uppgift är att ge livskvalitet. Du ser varje individ och har en förmåga att förstå vad varje person behöver. Tack vare dig kan den som bor hos oss behålla sitt levnadssätt och sina vanor. Samtidigt utvecklar du värdefull kunskap om omvårdnad, service och åldrande.
Som specialistutbildad undersköterska spelar du en nyckelroll i ett team med sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och omvårdnadspersonalen som arbetar tätt ihop. Utifrån din kompetens kommer ditt uppdrag att omfatta verksamhetsnära förbättrings- och utvecklingsarbeten. Du handleder och utbildar enligt framtagen planering. Vi förväntar oss att du kan arbeta självständigt och flexibelt utifrån ett professionellt förhållningssätt med förmågan att se möjligheter. Du är van att använda teknik och digitala verktyg i ditt arbete och ser det som en självklarhet att arbeta processinriktat och strukturerat utifrån genomförandeplaner, handlingsplaner och uppföljning. Du kommer att stötta upp i omsorgsarbetet utifrån behov. På enheten kommer du ha ytterligare kollega som är utbildad specialist undersköterska så tillsammans får ni ge stöd och råd till omvårdnadspersonalen.
Om Kavlagården Vardaga har vunnit upphandlingen av Kavlagården och tar över driften den 2 februari 2026. Kavlagården är ett modernt äldreboende med 46 ljusa lägenheter, fördelade på fem enheter. Här erbjuder vi omsorg till både personer med somatiska sjukdomar och personer med demenssjukdom - alltid med individens behov och livskvalitet i fokus..
Kvalifikationer Vi söker Dig som är specialistutbildad undersköterska inom demens, palliativ vård, alternativt Silviasyster. Vilket innebär förutom grundutbildning till undersköterska på minst 1450 poäng så tillkommer specialistutbildning på Yrkeshögskola motsvarande 200 yrkeshögskolepoäng.
Vi gissar att du som söker dig till oss:
• lockas av ett arbete som är varierat och kräver stor kunskap om vård och omsorg men även tycker om att möta människor i olika situationer. ... är en kreativ person som vågar tänka själv och ta ansvar. ... trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor.
God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är också meriterande.
Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Övrigt
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: 2 feb 2026 Sista dag att ansöka är 21 nov 2025 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Har du frågor? Kontakta gärna: simon.zeitelberg@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post. Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.
Facklig kontakt: Kommunal, kommunal.sePubliceringsdatum2025-10-27Så ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105) Arbetsplats
Vardaga Kontakt
Simon Zeitelberg simon.zeitelberg@vardaga.se Jobbnummer
9576643