Specialistundersköterskor till hemtjänsten
2026-01-27
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Hemtjänsten står inför en förändringsresa och vi tar ett helhetsgrepp för att rätt kompetens ska möta varje kunds behov. Hos oss får du möjlighet att arbeta utifrån din specialistkompetens och bidra till trygg omsorg och värdefull kunskapsspridning som genomsyrar hela verksamheten.
Som specialistundersköterska säkerställer du att våra kunder får rätt stöd utifrån sina individuella behov. Dina kundbesök planeras utifrån din kompetens där du stöttar kunderna i deras vardag och utför insatser som kräver fördjupad och specialiserad kunskap. Genom ett helhetsperspektiv fångar du tidigt upp förändringar i kundernas situation och arbetar förebyggande.
En viktig del av rollen är att handleda och coacha kollegor. Du fungerar som stöd i frågor som exempelvis det första mötet med kund, upprättande av genomförandeplaner eller i komplexa vårdsituationer. Du bidrar också till kunskapsspridning genom utbildningsinsatser inom ditt specialistområde, ibland även till andra verksamheter.
Du deltar aktivt i kvalitets-och utvecklingsarbeten och får möjlighet att vara med i olika nätverk. Tillsammans utvecklar vi arbetssätt, metoder och formar rollen som specialistundersköterska framåt.
Tjänsterna är heltid och arbetet är förlagt dag, kväll och helg. Vi rekryterar till våra enheter Öster, Väster och Centrum/Norr - där du har möjlighet att röra på dig varje dag med cykel som ditt främsta arbetsredskap!
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad specialistundersköterska, gärna med inriktning mot psykiatri, demens eller multisjuka äldre. Du har flera års erfarenhet av arbete inom vård och omsorg och det är meriterande om du har arbetat med personer med demenssjukdom eller psykisk ohälsa. Då arbetet innebär många kontaktytor och dokumentation behöver du ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Du har ett utvecklingsinriktat arbetssätt och anpassar dig lätt efter verksamhetens behov. Att inspirera, handleda och stötta kollegor är naturligt för dig och du har ett pedagogiskt förhållningssätt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har god förmåga att planera ditt arbete.
Vi erbjuder
Som specialistundersköterska har du ett stort eget ansvar och genom dina besök får du möjlighet att bygga nära relationer. Du har ett meningsfullt arbete där du bidrar till att kunderna kan leva ett självständigt liv och bo kvar hemma så länge som möjligt.
Det här är en utvecklingsresa där du får chansen att vara med från start, och din erfarenhet gör skillnad. Tillsammans följer vi upp och utvecklar för att skapa de bästa förutsättningarna för både våra kunder och för dig som medarbetare.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Övrig information
