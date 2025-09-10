Specialistundersköterska Till Åleryds Bpsd Avdelning
2025-09-10
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Är du vår nya kollega som vill bli en del av vårt team? Att arbeta på en BPSD-avdelning är ett arbete som kräver både kunskap, empati och tålamod. Det är också ett arbete som ger stor möjlighet att göra skillnad i människors liv. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att våra brukare ska känna sig trygga, sedda och delaktiga i sin vardag.
Som specialistundersköterska hos oss blir du en del av vårt omvårdnadsteam och arbetar tillsammans med både brukare och övriga medarbetare för att skapa struktur och trygghet i vardagen. Dina uppgifter kan variera, men du kommer bland annat att hjälpa till med omvårdnad, personlig hygien, måltider och andra dagliga aktiviteter. I rollen ingår att du är kontaktman, vilket innebär att du är en länk mellan brukare, anhöriga och övrig personal. Du ansvarar för att varje brukare får en individuellt anpassad vårdplan och att denna plan genomförs och dokumenteras i Treserva. Du deltar vid välkomstsamtal och skapar ett välkomnande och ett personligt möte för våra brukare.
Med dina fördjupade kunskaper inom omvårdnad, framförallt inom demensvård kommer du vara med att utveckla och förbättra vår verksamhet genom att handleda dina kollegor och andra medarbetare i verksamheten samt genomföra kvalitetshöjande insatser. Du kommer också att få ta ett stort ansvar för att säkerställa att våra arbetssätt följs och att våra brukare får den bästa möjliga vården. Uppdragen för utveckling sker i samverkan med verksamhetschefen och här har du möjligheten att växa, ta ansvar och driva självgående dina egna projekt. Vi ser fram emot att se dig utvecklas i rollen.
Hos oss arbetar vi utifrån ett salutogent perspektiv enligt IBIC (individens behov i centrum) och med individens bästa i fokus. Vi utgår från brukarens behov och fokuserar på att stärka dennes förmågor och skapa förutsättningar för ett gott liv. Vi vill att våra brukare ska känna sig delaktiga och ha möjlighet att delta i olika aktiviteter som de tycker om.
Vi erbjuder dig en trygg anställning på heltid eller deltid, beroende på dina önskemål. Din arbetstid är förlagd dag, kväll samt arbete varannan helg.
Din arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen bedriver äldreomsorg i kommunal regi i Linköping. Här finns det cirka 1200 tillsvidareanställda medarbetare och ett stort antal vikarier. Linköpings kommun har lång och väletablerad erfarenhet av vård och omsorg för våra äldre invånare.
Boendet ligger fint beläget i stadsdelen Ekholmen och hit går det bra bussförbindelser från resecentrum. På Åleryd finns närheten till verksamhetschefer, samordnare och legitimerad personal för såväl medarbetare, vårdtagare som närstående. Verksamheten har en fin upplevelseträdgård på innergården och det finns även ett café där närstående tillsammans med vårdtagare kan ha en fin stund tillsammans. Medarbetare har också tillgång till cafét där du kan köpa fika och lunch.
Avdelning P är en specialiserad enhet för personer med demenssjukdom (BPSD). Vi erbjuder 6 platser med dygnet-runt-omsorg i en trygg och stimulerande miljö. Vår omsorg är individuellt anpassad och bygger på en grundlig kunskap om varje persons unika behov och bakgrund. Genom regelbunden observation och anpassade aktiviteter strävar vi efter att optimera varje individs välbefinnande.
Våra brukare har egna, fullt utrustade lägenheter. Gemensamma utrymmen för måltider och aktiviteter bidrar till en social och stimulerande miljö.
Du ingår i arbetsgruppen Omsorg Åleryd 1 där demensavdelningarna G, H,L och P ingår. För dig som medarbetare innebär anställningen att du kan komma att arbeta även på övriga avdelningar som ingår i klustret.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad specialistundersköterska med specialistområde demens eller psykiatri, och som har erfarenhet av att arbeta inom stöd, vård och omsorg. Meriterande om din tidigare erfarenhet har varit inom demensvård, psykiatri eller LSS. Det är meriterande om du har kunskap om arbetssättet IBIC (Individens behov I Centrum).
Arbetet inom äldreomsorg innefattar mycket kundkontakter och dokumentation, vilket innebär krav på att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket. Du har god förmåga att använda digitala verktyg i ditt arbete och har erfarenhet av att dokumentera i journalsystemet.
Det är önskvärt om du har kunskap om ett salutogent förhållningssätt och lågaffektivt bemötande. Det är meriterande om du har erfarenhet av att handleda/vägleda samt arbetssättet IBIC. Vi ser det också meriterande om du arbetat med BPSD-skattningar och Senior Alert.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du arbetar även bra tillsammans med andra människor och lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Det är också viktigt att du har en empatisk förmåga som innebär att du kan sätta dig in i andras perspektiv och situation. Din specialistkunskap värdesätter vi och ser gärna att du underhåller den och att du ser dig som en kunskapsresurs och kan tillföra ny kunskap.
I denna rekrytering kan språktester komma att användas. Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 75-100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15628
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
HR-konsult
Pernilla Johansson pernilla.e.johansson@linkoping.se Jobbnummer
9500949