Specialistundersköterska med inriktning psykiatri.
2026-03-19
Villa Vita är ett kunskapsföretag som erbjuder behandling till människor med livsproblem som kan ta sig i uttryck i missbruk eller andra destruktiva livsmönster. Våra verksamheter har utvecklats i samarbete med våra klienter och uppdragsgivare. Vårt unika koncept gör det möjligt att skapa bästa optimala behandlingen för varje enskild klient. Villa Vita fortsätter ständigt att utvecklas med hjälp av våra klienter och uppdragsgivare, där allas kunskap är vår utgångspunkt!
Tillsammans med klienten samverkar vi med regionen, socialtjänsten samt andra myndighetskontakter för att skapa möjligheter och stöd för klientens återanpassning till samhället. Klientens delaktighet och medbestämmande präglar hela behandlingsprocessen.
Vi söker nu en engagerad och trygg specialistundersköterska med inriktning psykiatri vid vårt utslussboende för vuxna. Som person ser vi att du är tydlig, strukturerad och relationsskapande och har ett tryggt och professionellt bemötande. Du som person uppvisar en empatisk förmåga och har en positiv människosyn. Du kan bygga relationer och vara en god förebild för andra, har en god initiativförmåga, är självständig och har lätt för att samarbeta.
Du har med fördel erfarenhet av socialt arbete och/ eller inom socialpsykiatri.
ARBETSUPPGIFTER I rollen som specialistundersköterska på Villa Marie ansvarar du för medicinrutiner, att de efterlevs, du ger indivden stöd till en drogfri tillvaro och självständighet. Du stöttar i individens vardag. Vi har väl inarbetade rutiner som är en trygghet både för våra klienter och för personalen. Med klienten i fokus så arbetar vi alltid för bästa möjliga möte, ge praktiskt stöd kring boende, rutiner och samhällskontakter.
Tjänsten är på 100% och innefattar dag, kvälls-och helgtjänstgöring med sovande jour var 3:e helg. I uppdraget kan det även komma att ingå samtal och besök utanför boendet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
E-post: maarit.juusola@villavita.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Villa Vita Norden AB
(org.nr 556696-9860), https://villamarie.villavita.se/
