Specialistsocionom inom LSS/Socialpsykiatri
Luleå kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Luleå Visa alla socialsekreterarjobb i Luleå
2025-10-14
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Socialförvaltningen i Luleå
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Hej!
Vill du ta nästa steg i din utveckling och fortsätta göra skillnad inom socialt arbete? Vi söker nu en specialistsocionom till vårt engagerade team inom LSS/socialpsykiatri där kontaktpersonssamordning ingår, då vår nuvarande specialistsocionom fått ett tillfälligt uppdrag som enhetschef. Tjänsten är ett vikariat på fyra månader med tillträde enligt överenskommelse. Anställningen kan, beroende på verksamhetens behov, komma att förlängas. Tillträde sker enligt överenskommelse och du arbetar 50 % som specialistsocionom och 50 % som handläggare.
Det här är en möjlighet för dig som vill utvecklas vidare i din roll och bidra med din erfarenhet och kompetens. Hos oss arbetar du i en stimulerande och kunskapsrik miljö där vi tillsammans driver utvecklingen framåt för att ge bästa möjliga stöd till personer i behov av socialtjänstens insatser.
Ta chansen att bredda din erfarenhet, fördjupa din kompetens och fortsätta växa!Publiceringsdatum2025-10-14Arbetsuppgifter
I denna roll arbetar du både med sedvanliga arbetsuppgifter som handläggare och med specialistuppdraget. I delen som specialistsocionom kommer du att:
• Vara ett kvalificerat expertstöd för chefer och medarbetare och säkerställa att vårt arbete följer lagar och riktlinjer.
• Utveckla och förbättra våra arbetssätt genom kontinuerlig omvärldsbevakning och att bidra i implementeringen av ny socialtjänstlag.
• Driva kvalitets- och utvecklingsarbete genom att analysera och sammanställa kunskapsunderlag och statistik, samt utveckla rutiner och riktlinjer.
• Ge stöd i ärendehantering samt ansvara för specifika uppdrag, såsom EU-processer och yttranden till domstol och tillsynsmyndigheter.
• Introducera och vägleda nyanställda, samt bidra till en positiv arbetsmiljö och stabil personalstyrka.
Du kommer att arbeta i nära samarbete med kollegor och enhetschef för att säkerställa att vår myndighetsutövning håller högsta kvalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en vilja att ta dig an nya utmaningar och utvecklas vidare inom området. Vidare ska du som söker ha socionomexamen och gedigen erfarenhet av handläggning inom myndighetsutövning.
Som person är du bra på att samarbeta med andra, håller ordning och prioriterar arbetet på ett strukturerat sätt samt är trygg i din yrkesroll och kunskap. Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser i denna rekrytering.
Låter detta som en möjlighet för dig? Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284047". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742) Arbetsplats
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Robert Vestling Öhman 0920-45 30 00 Jobbnummer
9556856