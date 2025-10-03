Specialistsjuksköterska till perkutanklaffintervention
Är du sjuksköterska med ett stort intresse för hjärtsjukvård? Vill du bli en del av en av Skandinaviens största center för hjärtklaffintervention och samtidigt vara med och bidra till framtidens sjukvård? Då är det dig vi söker till oss inom flödet för Hjärtklaffsjukdom och Vuxna med medfödda hjärtfel!
Du erbjuds
att bli en del av en mycket trivsam arbetsgrupp som hjälper varandra att utvecklas
stora möjligheter till egna ansvarsområden utbildningsmöjligheter, både internt och externt
arbetstid förlagd till dagtid, måndag-fredag.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Hos oss behandlas patienter med hjärtklaffsjukdom som är i behov av perkutan intervention samt vuxna med medfödda hjärtfel. Med över 800 ingrepp årligen är vi ett av Skandinaviens största och mest erfarna centra för hjärtklaffinterventioner. Vår verksamhet präglas av hög kompetens, innovation och ett starkt fokus på patientens bästa - vilket också skapar goda möjligheter till utveckling inom området för dig som medarbetare.
Vi söker nu en specialistsjuksköterska med inriktning mot hjärtsjukvård som, tillsammans med teamet ska ansvara för planering och koordinering av operationsprogrammet. Du får en central roll i teamet kring patienten och blir en viktig del i att skapa en trygg och säker vårdprocess. Vi värdesätter tvärprofessionellt samarbete högt - olika perspektiv bidrar till en helhetsvård av högsta kvalitet.
I rollen ansvarar du, tillsammans med teamet, för att förbereda och planera operationsprogrammet. Telefonrådgivning samt postoperativ uppföljning ingår också i uppdraget. Tjänsten kombineras delvis med arbete inom slutenvården.
Vi söker dig som
har ett genuint engagemang för hjärtsjukvård och håller dig gärna uppdaterad inom området
är en god lagspelare som samarbetar smidigt och lyhört med olika professioner
arbetar strukturerat och noggrant med fokus på att uppnå höga kvalitetskrav och gemensamma mål
värdesätter en positiv arbetsmiljö och bidrar aktivt till trivsel på arbetsplatsen. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom hjärtsjukvård
Minst 2-årserfarenhet av kardiologi
Meriterande:
Tidigare arbetslivserfarenhet inom hjärtsjukvård och operationsplanering.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Tema Hjärta, Kärl och Neuro
Tema Hjärta, Kärl och Neuro erbjuder vård till patienter med kardiovaskulära eller neurologiska sjukdomar.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-hjarta-karl-och-neuro/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
